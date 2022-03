Recyclage : « Ricova n’a jamais floué la Ville de Montréal », dit son PDG

Plus tôt cette semaine, le Bureau de l’inspecteur général de Montréal BIG a recommandé à la Ville de Montréal de mettre fin le plus tôt possible à ses contrats avec Services Ricova, qui exploite les centres de tri de matières recyclables de Lachine et de Saint-Michel. Parmi les blâmes, le rapport affirme que l'entreprise a privé la Ville de bénéfices qui pourraient s’élever à 1 150 000 $ entre août 2020 et juillet 2021 lors de la revente de matières recyclables.

Dans la mesure où Ricova RSC et Ricova Lachine ont respecté les contrats à la lettre, la Ville n'a pas à questionner les profits que fait Ricova International, une entité tout à fait distincte des centres de tri , soutient Dominic Colubriale, président-directeur général de Ricova.

M. Colubriale nie les allégations du Bureau de l’inspecteur général de Montréal BIG : la Ville n'a jamais fait autant d'argent, grâce au recyclage, que ces 14 derniers mois où Ricova lui a reversé 5,8 millions de dollars , plaide-t-il dans un communiqué. Les prix auxquels les matériaux ont été vendus à Ricova International favorisent la Ville de Montréal , ajoute-t-il.

En prenant le soin de souligner le chaos laissé par le contractant précédent Rebuts Solides Canadiens, qui a fait faillite en 2020, le président-directeur général PDG assure que Ricova souhaite continuer à servir les citoyens de la Ville de Montréal .

L’inspectrice générale Brigitte Bishop a recommandé à la Ville de suspendre ses contrats avec Ricova, mais pas tout de suite afin d'éviter des bris de service en matière de gestion résiduelle.

Réaction de l'opposition municipale

Le rapport du Bureau de l’inspecteur général de Montréal BIG est un grave coup pour la confiance des Montréalais vis-à-vis du service de tri, s'indigne l'opposition municipale. Ricova International était déjà dans l'eau chaude en raison de ballots de matières recyclables expédiés à Bruxelles et dont le taux de contamination était illégal.