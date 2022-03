Une autre étude confirme le potentiel d’un complexe serricole à Dolbeau-Mistassini

Dolbeau-Mistassini souhaite implanter un complexe serricole de 1,2 hectare où seraient cultivés des fruits et des légumes. Le projet, qui vise à développer l’autonomie alimentaire, est évalué à 8 millions de dollars.

Le maire de Dolbeau-Mistassini, André Guy, croit que les travaux du projet pourraient s’amorcer d’ici 18 à 24 mois. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

C'est un peu de l'agriculture urbaine, il ne faut pas oublier. C'est un projet quand même qui est innovateur dans ce sens-là. [...] Les infrastructures vont appartenir à la Ville, mais après on va relouer ces dix cellules-là à de jeunes entrepreneurs qui vont vouloir effectuer la culture , précise le maire de Dolbeau-Mistassini, André Guy.

La Ville de Dolbeau-Mistassini souhaite s'entendre avec Produits forestiers Résolu (PFR) pour capter la vapeur issue de son usine de cogénération pour alimenter le complexe serricole et créer un réseau de chaleur.

On veut que ça soit un projet global qui nous permette de tirer notre épingle du jeu en matière de réduction de gaz à effet de serre, mais aussi pouvoir justement faire profiter de cette énergie-là qui est importante , souligne la directrice au développement économique de Dolbeau-Mistassini, Isabelle Simard.

La Ville pourrait ainsi réaliser des économies annuelles d'environ 500 000 $ pour les coûts de chauffage, car la capacité énergétique permettrait de chauffer bien plus que le complexe serricole.

Le choix initial du terrain était situé pas mal à l'extérieur, il était au parc de la Friche, indique André Guy. Là on est en train d'examiner avec Résolu un autre endroit qui serait optimal [...] dans le but d'étendre ce réseau de chaleur. On pourrait chauffer le complexe Desjardins, suivi après de l'hôtel de ville qui est de l'autre côté, la bibliothèque. En plus de ça, on a le centre-ville et son centre commercial.

L’étude, commandée par la Municipalité à la firme Innovagro consultants, confirme que le projet est viable, même si les rejets thermiques de Produits forestiers Résolu ne sont pas utilisés pour chauffer les serres. Du propane ou de la biomasse seraient aussi des alternatives.

La directrice au développement économique, Isabelle Simard Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

L'autre constat de l'étude touche la mise en marché des fruits et des légumes qui seraient produits dans les serres. Isabelle Simard affirme qu’un certain volume de fruits et de légumes pourrait être vendu à des centres de la petite enfance, à des maisons pour aînés ou à des lieux plus institutionnels.

C'est un marché qui nous apparaît être intéressant, en plus de la vente directe aux consommateurs , mentionne-t-elle.

Il reste maintenant à établir le montage financier du projet, à faire les demandes de subventions et à conclure une entrevue avec Produits forestiers Résolu PFR . La Ville a bon espoir d'amorcer les travaux d’ici 18 à 24 mois.

D'après le reportage de Laurie Gobeil