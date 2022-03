Portrait incomplet de la pêche hivernale au Québec

À La Baie, deux villages éphémères de pêche sur glace regroupent à eux seuls 1397 cabanes cette année, un autre record. C'est plus [d’habitants] que dans plusieurs municipalités de la région du Saguenay , dit en souriant Marc-André Galbrand, directeur général de l’organisme Contact Nature responsable de la gestion des villages de La Baie.

Contact Nature estime que c'est plus de 5,5 millions de dollars de retombées économiques juste pour La Baie. Et ça, c'est juste les retombées des villages. Ça n'inclut pas toutes les cabanes hors village , précise Marc-André Galbrand. Parmi les adeptes, 70 % viennent de la région pour vivre l’ambiance camping d’hiver et pêcher de l’éperlan arc-en-ciel ou des poissons de fond, comme le populaire sébaste.

L’éperlan arc-en-ciel est une espèce anadrome qui vit dans l’eau douce et dans l’eau salée. C’est l’espèce cible de la pêche hivernale dans plusieurs régions de la province, comme le Saguenay, la Côte-Nord et la Gaspésie. Photo : Radio-Canada / Claude Bellemare

La particularité du fjord, c’est qu’on retrouve aussi bien des poissons qui peuvent vivre en eau douce, comme l’éperlan arc-en-ciel, pêché en surface, et géré par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec (MFFP), et des poissons d’eau salée qui vivent en profondeur, comme le sébaste, la morue ou encore le flétan du Groenland. Ces poissons de fond sont gérés par le ministère Pêche et Océan Canada (MPO).

Pour évaluer les effets de cette pêche sur les populations de poissons, les deux ministères suivent de près l’exploitation de la ressource. Le ministère des Pêches et des Océans du Canada MPO assure un suivi du succès de pêche, c’est-à-dire du nombre de poissons pêchés par jour et par personne, depuis 1996, quelle qu’en soit l’espèce. Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs MFFP a repris le suivi de l’éperlan arc-en-ciel en 2006. La biologiste Amélie Bérubé supervise les inventaires réalisés sur le terrain : On vient voir les pêcheurs trois fois par semaine, on enquête justement pour savoir c'est quoi leur succès de pêche. […] On veut s’assurer que cette population va être maintenue dans le temps, puis que l'exploitation va être durable. Les pêcheurs rencontrés collaborent volontiers à la collecte de données des scientifiques.

Judith Boulianne, technicienne de la faune pour le MFFP, récolte des données biologiques sur l'éperlan arc-en-ciel. Sa taille et ses écailles serviront à déterminer l’âge du poisson et à savoir comment se portent les populations. Photo : Radio-Canada / Claude Bellemare

Rémi Aubin, pêcheur invétéré, raconte la fluctuation des populations de poissons dans le fjord : À mes débuts dans les années 1980, la présence du poisson dans le Saguenay était impressionnante. On faisait vraiment de belles pêches. […] À l'époque, il n'y avait pas de limite de prises comme aujourd'hui. C'était incroyable. Puis, par la suite, on a vu le poisson diminuer. À tel point qu’à la fin des années 2000, les pêcheurs rentraient bredouilles et craignaient même que la pêche ferme. Le ministère des Pêches et des Océans du Canada MPO a limité le nombre de captures de poissons de fond par personne au fil des années. Puis la ressource a eu le temps de se rétablir.

Ben là, je peux vous dire une chose : il est revenu, le poisson , s'exclame Rémi Aubin en remontant sa ligne à laquelle son cinquième sébaste a mordu en moins d’une heure. Le quota est déjà atteint pour aujourd’hui et le souper sera bon.

Rémi Aubin est une figure incontournable de la région, grand passionné de pêche hivernale. Il pêche ici le sébaste, un poisson de fond. Photo : Radio-Canada / Carine Monat

Le sébaste est l'un des poissons les plus recherchés en hiver dans le fjord du Saguenay. Il est caractérisé par sa couleur orange et ses yeux exorbités au sortir de l'eau glacée. Photo : Radio-Canada / Claude Bellemare

Image 2 de 2 Le sébaste est l'un des poissons les plus recherchés en hiver dans le fjord du Saguenay. Il est caractérisé par sa couleur orange et ses yeux exorbités au sortir de l’eau glacée. Photo : Radio-Canada / Claude Bellemare

Manque de données statistiques

Malgré l’importance de la pêche sur glace au Québec depuis des décennies, peu de régions peuvent s’enorgueillir d’un suivi comme celui fait au Saguenay. À l’échelle de la province, l’ampleur de la récolte de poissons en hiver est inconnue  (Nouvelle fenêtre) .

À Sainte-Anne-de-la-Pérade, la capitale historique de la pêche aux poulamons, la dernière estimation des prélèvements de poissons en hiver date de 1979. La récolte de ces petits poissons des chenaux était alors de 225 tonnes en une saison. En Gaspésie, le dernier inventaire remonte à 1995. Sur la Côte-Nord, l’enquête date de 2002 pour certains lacs de la réserve faunique de Port-Cartier–Sept-Îles.

Des scientifiques du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec déplorent ce manque de connaissances. Ils ont donc décidé de faire une synthèse des études  (Nouvelle fenêtre) sur la pêche hivernale au Québec et de répertorier tous les sites de pêche du Saint-Laurent et de ses affluents  (Nouvelle fenêtre) pendant l’hiver 2018-2019. Ils sont allés sur place ou se sont basés sur les chiffres des gestionnaires des sites.

Les scientifiques ont répertorié 132 sites de pêche regroupant 4739 cabanes.

En février 2022, près de 1400 cabanes forment les villages de pêche de la ville de La Baie. Un record! Photo : Radio-Canada / Claude Bellemare

Mais ces travaux ne prennent pas en compte les eaux intérieures, comme en Abitibi-Témiscamingue, par exemple, où l’activité est aussi populaire. Le dernier inventaire de cabanes et du succès de pêche dans cette région date de 1996. La direction de la faune régionale a elle aussi décidé de mettre à jour le portrait de l’activité sur ses lacs.

À bord d’un petit avion, l’équipe survole 20 lacs de la région en semaine et en fin de semaine. On compte les groupes de pêcheurs sur chacun des lacs. On prend en note le type d'abris […] le nombre de motoneiges par type d'abris, le nombre de personnes aussi par type d'abris , détaille le biologiste Martin Bélanger. Un deuxième volet sur le terrain permet d’estimer le succès de pêche sur deux des lacs, que les scientifiques extrapoleront aux lacs inventoriés par avion. L’inventaire est en cours au moment d’écrire ces lignes. Les résultats seront publiés dans deux ans environ.

En eaux intérieures, les meilleurs suivis viennent des ZEC et des pourvoiries, qui tiennent des registres de pêche au quotidien pour connaître le succès de pêche et l’état des stocks dans les lacs qu’ils gèrent.

Des poissons-appâts utilisés pour la pêche hivernale; ici, sur le lac Dufault, en Abitibi-Témiscamingue. Photo : Radio-Canada / Michel Riverin

Manque de données biologiques

Comme l’indique le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs MFFP dans son portrait de la pêche hivernale au Québec  (Nouvelle fenêtre) , les particularités de la pêche hivernale engendrent une pression sur un nombre limité d’espèces par rapport à la pêche estivale. Éperlan arc-en-ciel, sébaste, doré jaune, doré noir, grand brochet… À chaque région, son espèce cible. Mais peu d’études posent des questions sur les effets de cette pêche sur les populations de poissons, contrairement à la pêche estivale.

De par la nature de la pêche hivernale, sur la glace et dans un trou, sa concentration dans certains secteurs pourrait être nuisible à une espèce. Elle est aussi plus accessible, à pied, en motoneige, voire en auto; alors qu’en été, il faut pêcher d’un quai ou à bord d’un bateau. De plus, le comportement de certains poissons en hiver est différent qu’en été, comme pour les salmonidés tels que le touladi, aussi appelé truite grise, et l’omble de fontaine, ou truite mouchetée.

Des ombles de fontaine, aussi appelés truites mouchetées (archives). Photo : Radio-Canada / René Saint-Louis

Stéphanie Gagné, biologiste au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs MFFP , est spécialiste de ces espèces d’eau froide : Ces poissons vont être plus grégaires en hiver, ce qui les rend plus vulnérables. Et ils se retrouvent dans toute la colonne d'eau. Alors que pendant la période estivale, c'est beaucoup plus difficile de les pêcher, parce qu'ils vont se cacher dans des abris en profondeur. En plus, avec le couvert de glace, ils se sentent protégés. Ils sont moins défensifs. Ils vont se déplacer plus pour trouver de la nourriture.

La pêche hivernale est reconnue comme néfaste pour le touladi, au point d’en interdire sa pêche en hiver depuis 1989. Aux vues de l’état des populations de ces salmonidés, l’interdiction s’est étendue en 2014  (Nouvelle fenêtre) à – presque – tous les lacs dans lesquels on trouve du touladi et de l’omble de fontaine, soit dans la plupart des lacs au Québec.

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs MFFP juge qu’ à l’instar de la pêche estivale, il est impératif de bien comprendre les effets de la pêche hivernale et de les considérer dans la gestion des espèces exploitées .

Une toute petite cabane blanche de pêche sur glace dans le fjord du Saguenay, à La Baie. Photo : Radio-Canada / Carine Monat

Une cabane de pêche sur glace visible de loin, rouge au toit plat, avec vue sur le port de La Baie. Photo : Radio-Canada / Carine Monat

Plus imposante cabane de pêche sur glace, avec vue sur le village éphémère de l'Anse à Benjamin à La Baie. Photo : Radio-Canada / Carine Monat

Caravane reconvertie en cabane de pêche sur glace, aux couleurs personnalisées, avec vue sur le fjord du Saguenay. Photo : Radio-Canada / Carine Monat

Cabane bleu-vert comme une petite maison sur glace, avec le port de La Baie au fond. Photo : Radio-Canada / Carine Monat

Cabane de pêche sur glace dans le fjord du Saguenay, à La Baie. Photo : Radio-Canada / Carine Monat

Grosse cabane de pêche sur glace à l'effigie du sébaste, le poisson de fond le plus recherché dans le fjord du Saguenay. Photo : Radio-Canada / Carine Monat

Petite cabane de pêche sur glace, vert clair, avec ses deux marches, sa cheminée, et la vue sur le fjord du Saguenay, à La Baie. Photo : Radio-Canada / Carine Monat

Cabane de pêche sur glace bleue, installée sur la rivière Saguenay pour l'hiver. Photo : Radio-Canada / Carine Monat

Au lac Saint-Pierre, le deuxième site de pêche blanche en importance au Québec – après celui de la rivière Saguenay –, les dernières analyses du succès de pêche  (Nouvelle fenêtre) remontent à 2003, où l’on apprenait que la récolte des grands brochets était d’environ 19 tonnes, soit presque cinq fois supérieures en hiver qu’en été. Philippe Brodeur, biologiste du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs MFFP , responsable du secteur, nous annonce qu’ils vont mesurer le succès de pêche tout au long de l’année 2022-2023 pour comparer la pêche hivernale, estivale et automnale. Une première depuis 2003.

Pensons à demain. On ne veut pas revivre ce qu'on a vécu dans les années 1990-2000, avec la chute de la qualité de la pêche. On trouve ça important de […] puiser, mais sans épuiser cette ressource marine , conclut Rémi Aubin dans sa cabane d’un soir.