Des mesures d’urgence pour aider les locataires sans logis à Saguenay

La Ville et l’Office municipal d’habitation ont accepté de déployer les mesures spéciales que recommandait l'organisme Loge m'entraide, c’est-à-dire une ligne téléphonique d'urgence, des suppléments au loyer, en plus de prévoir l'accès à des chambres d'hôtel et à des lieux d'entreposage pour des besoins temporaires.

La coordonnatrice de l’organisme, Sonia Côté, accueille la nouvelle avec enthousiasme.

« C’est un soulagement pour tous ces ménages qui sont, même actuellement, en état de crise. » — Une citation de Sonia Côté, coordonnatrice de Loge m'entraide

Elle affirme qu’au moins cinq ménages aidés par Loge m’entraide n’ont toujours pas réussi à se trouver un logis à Saguenay. En attendant, ils sont contraints d’habiter chez des amis ou des proches.

« Il y a un contexte particulier. On est en situation d’urgence. » — Une citation de Sonia Côté, coordonnatrice de Loge m'entraide

Sonia Côté est convaincue que les services d’urgence vont aider, même s’ils ne régleront pas tout. ‘’C’est certain qu’on aurait vu des ménages à la rue dans les prochaines semaines ou les prochains mois. On ne peut pas nécessairement dormir tranquille, mais on peut quand même être soulagé et veiller à ce que ces ménages en situation d’urgence aient l’aide promise par la Ville de Saguenay’’, mentionne-t-elle.