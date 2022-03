Courtney Charlong championne de la Coupe Canada junior en patinage de vitesse

Elle a terminé au premier rang dans trois des cinq finales auxquelles elle a participé, soit deux fois au 500 mètres et une fois au 1000 mètres. Lors des finales du 1500 mètres, elle a terminé 6e dans la première puis 8e dans l’autre après avoir été pénalisée pour entrave.

« Mon but pour la fin de semaine c’était de gagner un 500 mètres. Après avoir réalisé mon but, je me suis dit que je pouvais peut-être remporter autre chose. Ma confiance a augmenté. »