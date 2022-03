La Saskatchewan veut combattre son déficit tout en investissant dans les services

Le gouvernement de la Saskatchewan a dévoilé mercredi après-midi son budget pour la prochaine année. La province vise une diminution majeure de son déficit tout en investissant davantage en éducation et en santé.

On fait aussi de l’information en format collation.

La ministre des Finances, Donna Harpauer, prévoit un déficit budgétaire de 463 millions $ en 2022-2023. À titre comparatif, le précédent budget prévoyait un déficit de 2,6 milliards $.

Avec cet objectif, le gouvernement espère atteindre l’équilibre budgétaire en 2026-2027.

« La Saskatchewan est de retour sur la bonne voie. » — Une citation de Donna Harpauer, ministre des Finances de la Saskatchewan

Alors que nous sortons de la pandémie, nous voyons une forte croissance économique et une augmentation du nombre d’emplois, affirme Donna Harpauer dans un communiqué. Les perspectives économiques de la province se sont grandement améliorées.

Pour lire les réactions au budget provincial : Le budget 2022-2023 ne répond pas à la réalité des Saskatchewanais, selon le NPD

Pour atteindre ses objectifs, le gouvernement mise sur des revenus de 17,2 milliards $, soit 2,7 milliards $ de plus que ce qu’elle prévoyait dans le budget précédent. À noter toutefois que le gouvernement estime à 17,5 milliards $ ses revenus réels pour la dernière année financière.

Des recettes prévues pour 2022-2023, 47,2 % proviendront des taxes et 17 % des ressources non renouvelables.

Il s’agit d’une augmentation de 1,6 milliard $ de revenus provenant des ressources non renouvelables comparativement au budget précédent. Cette hausse est causée par les prix élevés de la potasse et du pétrole.

En contrepartie, le gouvernement entrevoit des dépenses de 17,6 milliards $ pour 2022-2023.

À titre comparatif, la province estime avoir dépensé 19,7 milliards $ au cours de la dernière année financière, bien que son budget prévoyait des dépenses de 17,1 milliards $ en 2021-2022.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

La Direction des affaires francophones misera quant à elle sur un budget de 719 000 $, soit le même montant que l’année dernière.

Rattraper les chirurgies et embaucher du personnel de santé

La province financera l’ajout de 11 lits de soins intensifs cette année, ce qui portera le total à 90 lits de soins intensifs. (archives) Photo : getty images/istockphoto / sudok1

Pour l’année financière 2022-2023, un montant record de 6,8 milliards $ sera alloué au secteur de la santé.

Là-dessus, 21,6 millions $ auront pour objectif de réduire la liste d’attente en chirurgie pour atteindre le niveau prépandémique d’ici mars 2025. En ce moment, 35 000 chirurgies sont inscrites sur la liste d'attente, selon les dernières données fournies par le ministère de la Santé.

La province financera également l’ajout de 11 lits de soins intensifs cette année, ce qui portera le total à 90 lits de soins intensifs. L’objectif est d’éventuellement porter ce nombre à 110 lits.

Par ailleurs, le gouvernement investira dans l’embauche, la rétention et la formation de travailleurs de la santé, en particulier des médecins, des infirmières et des techniciens ambulanciers. Pour ce faire, la province souhaite mettre sur pied une agence indépendante de recrutement et de rétention des employés du domaine de la santé.

Près de 470 millions de dollars seront également investis en santé mentale ainsi que dans les programmes et les services en matière de toxicomanie.

Augmentation de certaines taxes

Dès jeudi à 00 h 01, la taxe sur le tabac augmentera de deux cents par cigarette, de huit cents par gramme et de 1,3 cent par bâtonnets de produits sans combustion. (archives) Photo : Getty Images

Dès le 1er octobre, la taxe provinciale de vente s’appliquera aux frais d'admission de nombreux lieux de divertissement. Parmi ceux-ci, on retrouve notamment les événements sportifs, les concerts, les musées ainsi que les abonnements à des clubs de golf et de curling.

Selon la ministre des Finances, cet élargissement de la taxe a pour objectif d'équilibrer les coûts dus aux retards en chirurgie.

Par ailleurs, dès minuit jeudi, la taxe sur le tabac augmentera de deux cents par cigarette, de huit cents par gramme et de 1,3 cent par bâtonnets de produits sans combustion.

La province prépare également son plan pour prendre en charge la taxe sur le carbone afin d’augmenter l’autonomie de la Saskatchewan.

Le gouvernement croit qu’il est préférable d’avoir le plein contrôle de la taxe et de ses revenus plutôt que d’accepter que ce soit le gouvernement fédéral qui continue à prendre ces décisions , peut-on lire dans le budget.

Si tout se déroule comme prévu, un plan sera annoncé à l’automne 2022 pour expliquer la manière dont les revenus de la taxe sur l’essence seront redistribués aux ménages et aux entreprises.

Construction de nouvelles écoles et amélioration de l’accès aux services de garde

La province confirme le financement pour la construction de 15 nouvelles écoles, dont une école francophone à Regina. (archives) Photo : Getty Images / Kris Schmidt

Dans le domaine de l’éducation, le gouvernement entend investir 3,8 milliards $, soit une augmentation de 47,2 millions $ comparativement à l’année précédente. De cette somme, 1,99 milliard $ sera distribué parmi les 27 divisions scolaires pour soutenir le maintien de leurs opérations.

La province confirme le financement pour la construction de 15 nouvelles écoles, dont une école francophone à Regina, et pour en rénover cinq autres.

Par ailleurs, le budget ne mentionne pas la construction d’une nouvelle école fransaskoise à Saskatoon ou à Prince Albert.

Pour venir en aide aux familles, la province créera 6100 nouvelles places en garderie et réduira davantage les frais de garde d’ici septembre 2022.

Le gouvernement investira 309,6 millions $ dans les soins à l’enfance, dont 11,4 millions $ iront à la formation et au soutien des éducateurs de la petite enfance.

Finalement, 684 millions $ seront destinés aux opérations des écoles d’enseignement postsecondaires et 38 millions $ seront consacrés à l’aide aux étudiants.

Investir dans les infrastructures

479,5 millions $ seront destinés aux projets d’infrastructures de transport pour améliorer près de 1100 kilomètres de routes. (archives) Photo : Radio-Canada / Mario De Ciccio

Au cours de la prochaine année, le gouvernement prévoit investir 3,2 milliards $ notamment pour la construction d’hôpitaux et d’autoroutes.

156,6 millions $ iront à des projets d’infrastructures en santé et 479,5 millions $ seront destinés aux projets d’infrastructures de transport pour améliorer près de 1100 kilomètres de routes.

« Le budget prévoit des investissements pour soutenir les communautés, la croissance économique, la création d’emplois et répondre aux besoins en infrastructures. » — Une citation de Jim Reiter, ministre de la Construction et de l’Approvisionnement

Agriculture et ressources naturelles

Le programme d’assurance des récoltes comptera sur 250 millions $, soit environ 405 $ par acre. (archives) Photo : CBC / Bonnie Allen

Quant à lui, le secteur de l’agriculture recevra des investissements de 462,4 millions $, notamment pour les programmes de gestion des risques.

Le programme d’assurance des récoltes comptera sur 250 millions $, soit environ 405 $ par acre. Ce montant record s’explique par la hausse des prix des produits et de l'augmentation de la couverture des rendements.

Le ministère de l'Énergie et des Ressources poursuit ses objectifs d’augmentation de la production pétrolière à 600 000 barils par jour d’ici 2030, de 9 milliards $ en vente de potasse annuelle et de 2 milliards $ en vente d’uranium.

Des projets pour stimuler l’économie

La Saskatchewan Indigenous Investment Finance Corporation (SIIFC) sera mise sur pied en 2022-2023. À travers la Saskatchewan Indigenous Investment Finance Corporation SIIFC , 75 millions $ en garanties de prêts seront disponibles pour le secteur privé offrant des prêts aux communautés et organismes autochtones. Cela permettra le développement de projets d’exploitation des ressources naturelles et d’agriculture.

Par ailleurs, le gouvernement porte à 10 millions $ l’aide accordée au programme de subventions Creative Saskatchewan Production Grant Program pour la production cinématographique et télévisuelle. Pour garantir que ces fonds restent en Saskatchewan, seuls la main-d'œuvre, les biens et les services de la province sont admissibles au programme.

Également, le budget comprend une hausse de 3,1 millions $ pour la stratégie de commerce et d’investissement international. L’objectif est de promouvoir les intérêts économiques de la Saskatchewan à l’étranger, notamment en établissant des bureaux dans certains pays.