Le budget 2022-2023 ne répond pas à la réalité des Saskatchewanais, selon le NPD

Le chef de l’opposition, Ryan Meili, affirme que l’invasion russe en Ukraine a eu des retombées économiques positives sur les coffres de la province. Cependant, il estime que cela ne veut pas dire que les habitants de la Saskatchewan sont épargnés par la hausse du coût de la vie.

Il affirme que le budget 2022-2023 ne correspond pas aux réalités économiques auxquelles les Saskatchewanais font face.

Le porte-parole du Nouveau Parti démocratique NPD en matière de finances, Trent Wotherspoon, déplore les 32 hausses d’impôts et de frais inclus dans le budget provincial, dont les impôts fonciers.

« Les revenus de la province ont augmenté au cours de l’année fiscale de l’an dernier, surtout à cause de l’invasion russe en Ukraine. Ce serait juste que les habitants de la Saskatchewan bénéficient de ces retombées économiques et qu’ils aient plus de soutien. »