Vague de démissions dans certaines garderies ontariennes

Le mois de février a tendance à être difficile pour les garderies du Carrefour francophone de Sudbury. Mais cette année, c’est du jamais vu.

Le centre compte environ 90 employés. En l’espace de quelques semaines, 13 d’entre eux ont remis leur démission.

La majorité des employés ont quitté leur emploi pour changer de profession, selon le directeur général Stéphane Gauthier.

« Il y a en qui ont quitté sans même savoir vers quoi ils se dirigeaient; ils n’en pouvaient plus. »

Les garderies du Carrefour francophone ont même dû fermer temporairement en raison de ce sommet jamais vu de démissions.

La directrice générale de l’Association francophone à l'éducation des services à l'enfance de l'Ontario, Martine St-Onge, décrit une expérience similaire.

Au sud de la province, dans le Niagara, 78 employés ont quitté la garderie La Boîte à Soleil au cours des deux dernières années.

Évidemment, il y a des départs volontaires, des départs à la retraite et des déménagements , admet la directrice générale Véronique Émery. Mais la grande majorité des employés ont quitté leur poste pour aller travailler dans des écoles, ou pour changer complètement de secteur.

Certains retournent aux études, ou travaillent dans un autre domaine , explique-t-elle.

Andrée-Michelle D’Aoust-Messier est parent d’une enfant à la garderie du Carrefour francophone de Sudbury.

On s’attache beaucoup aux éducatrices , raconte celle qui a envoyé ses deux enfants à la garderie sudburoise.

« Ce sont elles qui prennent soin de nos enfants, nos enfants s’attachent à elles, et on développe un rapport avec elles pour la santé de nos enfants. »

Les enfants sont résilients, mais c’est beaucoup de changements pour eux , commente Mme D’Aoust-Messier. Mon enfant a été déstabilisée par le départ de son éducatrice. Elle s’est retrouvée sans sa personne-ressource.

Il faut que les éducatrices soient reconnues à part entière pour tout ce qu’elles font pour nos enfants et pour les familles de nos communautés , affirme-t-elle.

Les intervenants et représentants du milieu de la petite enfance en Ontario attendent avec impatience une entente sur les garderies avec le gouvernement fédéral.

Selon Mme Émery, ce sont les conditions de travail, et non la nature du travail, qui font en sorte que le personnel éducateur quitte le milieu en grand nombre.

Mme St-Onge abonde dans le même sens. L’amélioration des conditions de travail doit absolument être incluse dans l’entente qui sera prochainement signée avec le gouvernement fédéral.

Cette dernière estime qu’il serait illogique de la part de la province de ne pas signer l’entente. Elle croit toutefois que les investissements devraient d’abord être alloués au personnel éducateur.

« Il faut commencer par recruter et retenir le personnel éducateur; ensuite l’offre aux parents et l’ajout de nouvelles places. Pour l’instant, le système n'est pas capable d’offrir plus de places rapidement. »