Acheter de la vodka vancouvéroise pour soutenir les Ukrainiens

Les ventes de vodka de la distillerie Odd Society Spirits ont augmenté au cours des dernières semaines en raison du retrait de la vodka russe des étagères des magasins d'alcool provinciaux BC Liquor Store, explique sa directrice générale, Miriam Karp.

Nous avons été surpris et nous avons appuyé cette décision. Nous croyons qu’il y a de très bonnes vodkas en Colombie-Britannique , dit Miriam Karp.

Miriam Karp, directrice générale de la distillerie Odd Society Spirits, a décidé de donner 20 % des recettes de ses ventes de vodka à un organisme à but non lucratif. Photo : Radio-Canada / Monia Blanchet

Même si les deux dernières années de pandémie n’ont pas été faciles pour cette petite entreprise, il est important de contribuer à aider les gens qui doivent fuir leur pays, selon Miriam Karp.

« Ma mère et mon frère sont nés en Ukraine, alors ce qui se passe là-bas nous touche personnellement et a une incidence sur nous. » — Une citation de Miriam Karp, directrice générale, Odd Society Spirits

Odd Society Spirits donne ainsi 20 % des recettes de la vente de vodka à l'organisme à but non lucratif World Central Kitchen, qui offre des repas aux gens en situation de crise, notamment en Ukraine.

La distillerie Odd Society Spirits organise une collecte de fonds lors de laquelle il sera possible de déguster des pierogis tout en sirotant des boissons à la vodka; une façon, selon Miriam Karp, de soutenir les entreprises locales tout en aidant un organisme à but non lucratif.