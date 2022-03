Ibrahim Obby Khan, premier musulman élu au Palais législatif du Manitoba

On fait aussi de l’information en format collation.

Ibrahim Obby Khan a remporté une victoire serrée pour les progressistes-conservateurs contre son adversaire libéral, Willard Reaves, avec 197 voix d'avance. Les deux hommes sont d'anciens joueurs des Blue Bombers de Winnipeg.

« C'est un immense honneur. J’ai été l'un des premiers Indiens de l'Est à jouer dans la Ligue canadienne de football et maintenant je suis le premier musulman canadien à être élu à l'Assemblée législative du Manitoba. » — Une citation de Ibrahim Obby Khan, nouveau député provincial

Selon Ibrahim Obby Khan, savoir que d'autres musulmans pourraient vouloir suivre son exemple est un grand honneur.

La famille d’Ibrahim Obby Khan a émigré au Canada en 1978, peu avant sa naissance, en 1980.

J'espère que mon père me regarde de là-haut, qu’il me sourit et qu'il est fier de moi , explique le député de la circonscription de Fort Whyte, ému.

Un parcours salué

Cheffe du Parti libéral du Manitoba d’octobre 2013 à septembre 2016, Rana Bokhari est musulmane, mais n'a jamais été élue députée. À l’époque, elle avait caché sa confession musulmane.

L'ancienne cheffe du Parti libéral du Manitoba, Rana Bokhari Photo : Radio-Canada

Je n'en ai jamais vraiment parlé. Je l'ai juste gardé dans mon cœur comme quelque chose auquel je m'accroche , a-t-elle souligné.

Rana Bokhari est fière du parcours d’Ibrahim Obby Khan.

« Nous n'avons jamais été représentés à l'Assemblée législative et j'ai toujours voulu cela. » — Une citation de Rana Bokhari, cheffe du Parti libéral du Manitoba d’octobre 2013 à septembre 2016

C'est l'organe politique qui gouverne notre province. Nous avons eu plusieurs candidats musulmans au cours des dernières années qui ont tenté de se rendre à la législature [mais] la victoire d'Obby est significative , a déclaré le directeur de l’association islamique du Manitoba, Idris Elbarki.

Face à cette élection serrée, Ibrahim Obby Khan sait qu’il devra gagner la confiance des citoyens.

Je dois consacrer beaucoup de temps et d'efforts et reconstruire cette confiance, cette communication et ce dialogue ouvert avec les habitants de Fort Whyte , a-t-il exprimé.

Depuis la création de la circonscription en 1999, le parti conservateur a remporté toutes les élections, jusqu'à présent avec un minimum de 52 % des voix.

Ibrahim Obby Khan a remporté l'élection partielle de mardi avec 43 % des voix.

Avec les informations de Darren Bernhardt