Gilbert Rozon : « J’ai hâte que quelqu’un s’excuse »

La vengeance, la rivalité, l'argent, la publicité... Les femmes qui allèguent avoir été agressées sexuellement par Gilbert Rozon ont des raisons de mentir, selon l'homme d'affaires déchu, qui espère des excuses. L'ex-magnat de l'humour, visé par six poursuites civiles et plusieurs allégations publiques de crimes sexuels, défend sa réputation et fait des déclarations inédites dans des documents judiciaires obtenus par Radio-Canada.

L'homme d'affaires s'est livré pendant plusieurs heures lors de deux interrogatoires hors cour, menés en septembre dernier par visioconférence alors qu'il se trouvait en Europe, en prévision du procès en diffamation qu'il a intenté contre Julie Snyder et Pénélope McQuade.

La transcription de son témoignage sous serment, qui compte plus de 500 pages, a été rendue publique dans le cadre des procédures d'appel intentées par les deux femmes, qui affirment être victimes d'une poursuite-bâillon.

Tout est faux , martèle le fondateur de Juste pour rire au sujet des allégations d'agressions sexuelles. J'ai hâte que quelqu'un s'excuse d'avoir employé des termes et d'avoir menti , dit-il, en refusant l'étiquette d'agresseur.

Gilbert Rozon, 67 ans, se décrit comme un homme à femmes et un gentleman . En raison de sa notoriété, il aurait souvent dû repousser les avances des femmes pendant sa carrière et dit être demeuré impeccable . La lumière attire , affirme-t-il. Il aurait pu en abuser , mais il ne l'aurait jamais fait.

« Je me faisais draguer souvent, puis j'étais extrêmement courtois et poli et je refusais les avances. » — Une citation de Gilbert Rozon (extrait de documents judiciaires)

L'homme d'affaires réclame 450 000 $ à Pénélope McQuade et Julie Snyder, de même qu'à la maison de production de cette dernière, La Lune, après la diffusion d'un segment dans l'émission La semaine des 4 Julie dans lequel elles soutiennent avoir été agressées sexuellement par Gilbert Rozon. L'émission a été diffusée le 29 septembre 2020, soit quelques jours avant le début du procès criminel de l'homme d'affaires, accusé d'avoir agressé sexuellement Annick Charette, en 1980, à l'issue duquel il a finalement été acquitté.

Gilbert Rozon reproche à Julie Snyder et Pénélope McQuade d'avoir prémédité une sortie épouvantable pour tenter de lui nuire et d'influencer le cours de son procès. C'est orchestré, ce n'est pas improvisé [...] comme pour influencer le juge , affirme l'homme d'affaires, en réponse aux questions des avocats des deux femmes.

Une « vengeance » de Julie Snyder

Julie Snyder a publiquement accusé Gilbert Rozon de l'avoir agressée sexuellement pendant qu'elle dormait, il y a plusieurs années. Je dormais dans un endroit où il y avait des gens de Juste pour rire, des artistes, des directeurs, des animateurs et, à un moment donné, tout le monde est parti voir un spectacle et ça s'est passé pendant que je dormais. Je ne pouvais pas dire non parce qu'on ne me l'a pas demandé. Aucune accusation n'a été portée contre Gilbert Rozon, qui affirme que l'histoire est abracadabrante et nie avoir eu un rapport sexuel avec Julie Snyder.

Décrivant Julie Snyder comme une femme de pouvoir , charmante, charmeuse , il fait le récit d'une soirée survenue il y a une trentaine d'années, au cours de laquelle elle s'est invitée à son appartement de Paris, tard le soir, en pyjama , moulant , alors qu'elle était en crisette puisqu'elle venait de rompre avec le chanteur Patrick Bruel. J'ai juste été très surpris qu'elle arrive aussi peu... aussi peu vêtue. Ce n'était pas obscène, là, c'est juste étonnant, quoi.

Gilbert Rozon affirme que son frère et son assistante étaient présents chez lui. J'ai besoin de réconfort , lui aurait dit Julie Snyder en arrivant. Alors, moi, je l'ai prise dans mes bras, je l'ai serrée, puis elle continuait à trembler , soutient Gilbert Rozon, qui jure ne pas être allé plus loin.

La jeune femme serait finalement allée se coucher dans une chambre, seule. Gilbert Rozon affirme avoir tiré une leçon de cette soirée qu'il a trouvée longue : ... à chaque fois suivante, qu'elle m'a appelé pour venir me voir, j'ai refusé que ça se passe à l'appartement, je l'ai fait dans un restaurant près, parce que je pouvais contrôler mon agenda .

Il affirme avoir accordé plusieurs faveurs à la femme d'affaires tout au long de sa carrière et n'avoir jamais pu lui dire non . Quand elle m'appelait, je savais toujours qu'elle avait besoin de quelque chose, c'était à sens unique. Il croit que la productrice l'accuse faussement par vengeance , puisqu'elle n'a pas obtenu de contrat dans le cadre des festivités du 375e anniversaire de la ville de Montréal, dont il a été le commissaire. À partir de ce moment-là, elle m'en a voulu , dit-il.

Se basant sur des confidences qu'il dit avoir reçues de l'ex-mari de l'animatrice, Pierre Karl Péladeau, il soutient que Julie Snyder aime jouer à la victime .

Ce sont nos nouveaux héros, les victimes. [...] Maintenant, aujourd'hui, un acte héroïque c'est d'être une victime , affirme-t-il.

Une époque « puritaine »

Au sujet du mouvement de dénonciations #MoiAussi, Gilbert Rozon réprouve les dénonciations sur les réseaux sociaux. On est pas loin du Moyen-Âge et de mettre des gens au pilori . La société est devenue puritaine , selon lui, parce qu'on sait aujourd'hui qu'une agression se définit d'un simple regard insistant ou de regarder le corsage d'une femme .

Gilbert Rozon affirme que ses relations sont encore difficiles avec l'élite montréalaise qui est frileuse de s'associer à lui à cause du mouvement #MoiAussi. S'il retournait à la tête de l'empire Juste pour rire, il ne croit pas qu'il pourrait recevoir des subventions parce que les politiciens seraient frileux .

Pénélope McQuade « se trompe de gars »

En 2017, l'animatrice Pénélope McQuade a publiquement raconté avoir figé lorsque Gilbert Rozon s'est jeté sur elle dans une toilette du Musée Juste pour Rire, en 1997. Après lui avoir répété non , elle aurait réussi à se sauver. Elle a porté plainte à la police, mais aucune accusation n'a été portée contre l'homme d'affaires.

Gilbert Rozon est sidéré par ces allégations et a un tout autre souvenir de cette soirée. Il affirme être entré dans la toilette, dont la porte était déverrouillée, et avoir été surpris par la présence de Pénélope McQuade penchée sur le lavabo . Il a cru qu'elle se faisait une ligne de coke , a eu l'impression de la prendre en état de péché , a trouvé le moment extrêmement embarrassant et est ressorti rapidement comme un nono avec un rire nerveux . Questionné avec insistance par l'avocat de Pénélope McQuade, Gilbert Rozon a admis ne pas avoir vu de drogue.

Elle se trompe de gars , soutient Gilbert Rozon, qui nie tout geste déplacé.

« C'est tellement faux »

Sophie Moreau affirme avoir été harcelée et agressée sexuellement par Gilbert Rozon il y a une trentaine d’années alors qu’elle était adolescente. Aucune accusation n'a été portée contre lui. Elle le poursuit pour 250 000 $. Gilbert Rozon, qui était en couple avec la sœur de Mme Moreau, se défend. Probablement que ça a été très frustrant pour elle que je choisisse sa sœur , dit-il, mentionnant qu'il s'était toujours tenu loin d'elle .

La comédienne Salomé Corbo soutient que Gilbert Rozon lui a fait subir des attouchements sexuels lorsqu'elle avait 14 ans dans un gros party de fin de festival . Aucune accusation n'a été portée contre l'homme d'affaires. C'est tellement faux que c'en est presque ridicule , rétorque Gilbert Rozon, qui estime impensable que l'agression ait pu être commise sans qu'aucun invité ne réagisse.

Au sujet de son ex-belle-sœur Martine Roy, qui affirme aussi avoir été agressée sexuellement sans qu'aucune accusation ne soit portée, Gilbert Rozon nie et évoque que sa dénonciation visait peut-être à mettre une pression sur le divorce avec son ex-femme. J'ai imaginé toutes sortes de folies.

Le soutien de plusieurs amis

Gilbert Rozon affirme avoir reçu de nombreuses félicitations lorsque la Cour suprême a refusé d'entendre l'appel des Courageuses qui souhaitaient intenter un recours collectif contre lui et lorsqu'il a été acquitté par la Cour du Québec, en 2020. Il y a du monde qui me prenait dans ses bras puis qui pleurait en me disant : "On a toujours cru en vous, puis on a prié pour vous". Même les Sœurs grises l'auraient appelé pour se réjouir. Ses amis, Laurent Ruquier, Franck Dubosc et Pierre-Marc Johnson, n'auraient jamais cessé de l'appuyer.

À la suite de son acquittement, on tourne la page , dit le sexagénaire, visé par des poursuites civiles totalisant plus de 9 millions de dollars.

La Cour d'appel annoncera vendredi si elle accepte d'entendre l'appel de Pénélope McQuade et Julie Snyder. La Cour supérieure a récemment coupé court à leurs démarches pour faire reconnaître la poursuite en diffamation de Gilbert Rozon comme une poursuite-bâillon, une décision qu'elles souhaitent contester devant le plus haut tribunal du Québec.