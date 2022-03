La police de Laval fait le pari de l’inclusion et la diversité

C'est bien connu, les corps policiers au Québec sont souvent critiqués pour leurs interventions et relations envers les communautés culturelles. Le chef du SPL s'est prêté à l'exercice d'écouter ce que les minorités visibles vivant sur son territoire avaient à dire.

L'année 2020 aura permis à la Ville de Laval et son corps de police de procéder à des consultations citoyennes baptisées Le Grand dialogue . La démarche visait à connaître l'opinion des citoyens issus des communautés ethnoculturelles envers les policiers.

En tant que service de police, nous devons continuer d’évoluer pour nous adapter à la réalité qui définit notre ville et nos concitoyens envers qui nous accomplissons sans relâche notre mission, soit servir et protéger. Il est important que la justice et l’équité dans les relations avec nos citoyens et dans les actions de nos policiers soient visibles et ressenties , a commenté le directeur du SPL, Pierre Brochet.

Il faut dire que la population lavalloise est de plus en plus diversifiée. Entre 2001 et 2016, la population immigrante a augmenté de 122,8 %. La Ville estime que 28,5 % de ses résidents, soit environ 3 sur 10, sont des immigrants.

Les nouveaux arrivants provenant de la Syrie et d'Haïti sont majoritaires dans cette nouvelle tendance démographique.

La Ville de Laval et son corps policier ont lancé des consultations auprès des communautés culturelles sur la perception des relations avec la police en 2020. Photo : Radio-Canada / Francis Labbé

Voulant mettre l'inclusion et la diversité au cœur de ses priorités, le chef de police a dévoilé mercredi le programme Justice et équité pour améliorer la police du citoyen. Ce faisant, le service de police veut prôner la non-discrimination dans ses relations avec les communautés ethnoculturelles.

« La confiance mutuelle, l’écoute et le dialogue qui prévaut entre la population lavalloise et ses policiers sont indispensables pour maintenir un sentiment de sécurité réel et durable. » — Une citation de Pierre Brochet, directeur du Service de police de Laval

Pierre Brochet est directeur du Service de police de Laval. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Le programme Justice et équité visera, entre autres, à mettre à jour la formation des policiers, les pratiques policières et l'embauche d'agents issus des minorités visibles.