Le Nunavut veut sensibiliser les députés du Sud à la crise du logement

Mardi, lors d’une réunion du comité permanent des affaires autochtones et du Nord, des représentants du Nunavut ont fait part de la réalité de la crise du logement aux députés de la Chambre des communes, tirant la sonnette d’alarme sur un problème qui existe depuis trop longtemps.

On fait aussi de l’information en format collation.

Dans un territoire qui compte près de 39 000 personnes, il y a plus de 3000 personnes sur la liste d’attente pour avoir accès à un logement public , annonce Eiryn Devereaux. Depuis que le Nunavut a été fondé il y a 20 ans, la crise du logement n’a fait qu’empirer, croit le président et directeur de la Société d’habitation du Nunavut.

Mardi, il a présenté la situation du logement par visioconférence devant les députés de la Chambre des communes. D’autres personnalités se sont jointes à lui pour parler des effets de la pénurie de logements sur les peuples autochtones du Canada.

La population nunavummiut est composée d’environ 85 % d’Inuit, et ce sont donc eux les plus affectés par la crise.

Dans la communauté d’Igloulik, dans le centre du Nunavut, 183 personnes, sur une population de 2014, sont sur liste d’attente pour un logement soutient Raigili Amaaq, qui siège au conseil d’administration de l’Association du logement d’Igloulik.

D’autres ne prennent même pas la même de s’inscrire parce qu’ils savent que c’est presque impossible d’obtenir un toit.

Surpopulation

Elle affirme que certaines familles vivent dans des constructions datant des années 1960 et 1970, dont peu ont été rénovées. De plus, la surpopulation règne dans certains logements qui accueillent jusqu’à 20 personnes d’une même famille, explique-t-elle.

« Cela se passe seulement au Nunavut. Pourquoi devrions-nous continuer à vivre comme ça en 2022? » — Une citation de Raigili Amaaq, membre du conseil d’administration de l’Association du logement d’Igloulik.

Raigili Amaaq, une membre du conseil d'administration de l'Association d'habitation d'Igloulik, déplore que 183 personnes de la communauté se trouvent sur liste d'attente pour obtenir un logement public. Photo : Parlement du Canada

Selon Eiryn Devereaux, au Nunavut, 56 % des logements inuit sont surpeuplés. Ce problème en amène d’autres, parmi lesquels ceux de santé mentale, d’abus de substance et de transmission des maladies.

Nous savons que les logements inadaptés sont des facteurs de risque pour la tuberculose, une autre crise contre laquelle nous nous battons au territoire, et bien sûr, pour la COVID-19.

Aujourd’hui, la Société d'habitation du Nunavut est en mesure de construire entre 75 et 100 logements par an, quand le territoire aurait besoin d’en avoir entre 250 et 300 chaque année, note-t-il.

Parmi les obstacles à cet objectif, il y a le prix exponentiel de la construction aggravé par les coûts de transport. En effet, les matériaux doivent être acheminés dans 25 communautés non reliées par des routes. Il faut également prendre en compte la saison très réduite de la construction.

Les matériaux arrivent par bateau et les entrepreneurs sont généralement saisonniers: ils partent pendant des mois et reviennent finir le travail une fois que le temps est meilleur , explique Raigili Amaaq.

Une solution pour faire face à ces problématiques consisterait à s’équiper d’une usine de construction modulaire qui permettrait de bâtir les logements directement sur place et à l’intérieur, puis à les déplacer par la suite.

Cela stimulerait l’emploi au Nunavut, mais aussi cela amortirait les coûts d’importation des matériaux qui sont complètement fous , croit Eiryn Devereaux.

Plus d’investissements du fédéral réclamés

Le maire d’Iqaluit, Kenny Bell, pense que la crise du logement pourrait vite se régler avec plus d’argent. Et pour lui, le financement pluriannuel a plus de chance d’aboutir à des progrès que les financements annuels, devant être dépensés avant la fin de l’année fiscale.

Kenny Bell, le maire d'Iqaluit, a fait part de ses suggestions pour tenter d'enrayer la crise du logement au Nunavut. Pour lui, le gouvernement fédéral doit investir plus et mieux. Photo : Parlement du Canada

Il avance plusieurs suggestions pour s’attaquer à la crise comme la conversion des bâtiments fédéraux vides du territoire en logements abordables, la réduction de la paperasse associée avec les demandes de subventions ou encore la collaboration avec les organismes inuit pour lever le fardeau des épaules du gouvernement.

Le gouvernement du Nunavut ne peut pas soutenir seul la construction de tous les nouveaux logements (...) En raison de sa politique d'approvisionnement, il a vu le coût des activités liées à la construction gonfler à un point tel qu’il construit à un coût par mètre carré beaucoup plus élevé que dans le secteur privé.

Pourtant, l'argent, dit-il, n’est pas suffisant pour résoudre tous les maux.