Un budget historique proposé pour les hôpitaux, les écoles et les routes en N.-É.

Le gouvernement progressiste-conservateur de la Nouvelle-Écosse propose le plus grand budget pour les projets d'infrastructures dans l'histoire de la province, avec plus de 1,5 milliard $ de dépenses pour les hôpitaux, les écoles et les routes.

Présenté mercredi par le ministre des Finances, Allan MacMaster, le plan dépasse la barre du milliard de dollars pour la troisième année consécutive.

Le plan, qui est assujetti à l'adoption par l'Assemblée législative du budget provincial 2022-2023 qui n'a pas encore été déposé, inclut 464,6 millions $ pour des projets de réaménagement d'hôpitaux en cours à Halifax et à Sydney.

Un total de 122,6 millions $ supplémentaires s'y retrouve pour la construction et la réparation d'hôpitaux et d'autres installations médicales à Pugwash, à Bridgewater et à Yarmouth.

Le budget comprend 175,3 millions $ pour construire et rénover 15 écoles et 80,9 millions $ pour poursuivre les travaux sur le campus Marconi du Nova Scotia Community College à Sydney ainsi que pour commencer à construire de nouvelles résidences sur deux des campus du collège à Dartmouth et à Pictou.

On retrouve aussi 507,8 millions $ pour la construction et l'amélioration des routes qui avaient été annoncées en janvier dans le cadre du plan routier quinquennal du gouvernement.