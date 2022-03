Ukraine : les démarches pour l’entrée au Canada toujours fastidieuses pour les réfugiés

On fait aussi de l’information en format collation.

Depuis le 24 février, Martin Grégoire parle régulièrement avec son amie Helena. Mardi matin, lorsqu’elle décroche le téléphone, de la nervosité est perceptible dans sa voix.

Quelle est la situation aujourd’hui à Kiev? , lui demande Martin en anglais.

Helena répond que tout est calme pour l’instant dans son quartier. Mais à quelques kilomètres de là, les bombes tombent toujours. Depuis un mois, chaque jour est rempli d'inconnu.

Martin Grégoire et Bayana Iskandyrova discutent au téléphone avec Helena, qui se trouve à Kiev. Photo : Radio-Canada / Camille Carpentier

Helena raconte que sa mère de 73 ans est stressée. Les deux femmes habitent la capitale ukrainienne, l’une des principales cibles des bombardements russes. Depuis quelques jours, elles préparent leur fuite. Elles espèrent pouvoir atteindre la Pologne en traversant un couloir humanitaire d'ici quelques jours. Ce sera la première étape de leur périple qui devrait les mener jusqu’à Québec.

Aider des amis

Martin Grégoire connaît bien l’Ukraine et la Russie. L’ancien entraîneur de natation a recruté plusieurs athlètes de l’ex-Union soviétique, à l’époque où il travaillait dans un club, en Californie. En 2012, il a même été à la tête de l’équipe nationale ukrainienne aux Jeux olympiques de Londres. Ce fut le début de sa relation avec ces pays de l’Europe de l'Est. Aujourd’hui, il est marié à une Russe et compte de nombreux amis dans ce coin du monde.

Lorsque la guerre a éclaté, Martin Grégoire a offert son aide à tous ceux qui souhaitaient trouver refuge au Québec. En plus d’Helena et de sa mère Marina, un ancien nageur, Valery, a accepté l’offre.

Martin Grégoire aide à distance trois de ses amis ukrainiens à trouver refuge au Québec. Photo : Radio-Canada / Camille Carpentier

Long processus administratif

Martin Grégoire travaille sans relâche pour permettre l'arrivée de ses trois amis.

Depuis deux semaines, je suis presque à temps plein sur les sites d'Immigration Canada pour remplir les charmants formulaires et appeler chaque jour pour avoir des précisions, parce que c'est vraiment compliqué , dit-il, excédé.

Il souligne qu'Helena et sa mère auraient été incapables de compléter ces démarches en plein théâtre de guerre. Les deux femmes ont d’ailleurs rendez-vous au début avril à Varsovie pour le prélèvement de leurs données biométriques, une démarche obligatoire pour obtenir le visa canadien.

Même si Ottawa veut accélérer l’arrivée des réfugiés ukrainiens, Martin Grégoire croit que le processus est toujours trop long.

Oui, ils sont prioritaires, mais les longues étapes administratives sont les mêmes , déplore-t-il.

« Je ne comprends pas que la porte soit fermée comme ça. » — Une citation de Martin Grégoire

Une communauté solidaire

En attendant, Martin Grégoire prépare leur arrivée. Logement, nourriture, transport, cellulaire : ses amis auront besoin de beaucoup d’aide pour retrouver une vie normale.

Dans mon esprit, c'est de leur redonner avant tout leur dignité , dit-il.

Celui qui est aujourd’hui directeur général du camping Juneau, à Saint-Augustin-de-Desmaures, ne manque pas d’idées pour héberger temporairement ces réfugiés. Au printemps, le camping serait un endroit parfait pour les accueillir.

On fait une levée de fonds. On a plusieurs entreprises de la région qui ont manifesté l'intention de nous aider aussi , ajoute-t-il.

Bayana Iskandyrova est présidente de l'Association russophone de Québec. Photo : Radio-Canada / Camille Carpentier

Il pourra aussi compter sur l’appui de l’Association russophone de Québec qui se mobilise pour faciliter l’arrivée des futurs réfugiés. Sa présidente, Bayana Iskandyrova, assure que la communauté est solidaire, peu importe la nationalité de ses membres.

« Il y a une guerre là-bas. Il ne faut pas la ramener ici. » — Une citation de Bayana Iskandyrova, présidente de l'Association russophone de Québec

Helena, Marina et Valery ne pourraient être que de passage au Québec, le temps que la paix revienne dans leur pays. Que ce soit pour un long ou court séjour, ces réfugiés peuvent déjà compter sur une communauté qui les accueillera les bras ouverts.