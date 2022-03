L’Ontario signale 14 autres décès et une baisse des hospitalisations

Les responsables de la santé ont indiqué qu'il y avait 611 personnes hospitalisées atteintes de la COVID-19, soit 28 de moins que le jour précédent, et 174 patients aux soins intensifs, cinq de moins par rapport à la veille.

L'Ontario a signalé également 2149 nouveaux cas de COVID-19, mais le médecin-hygiéniste en chef de la province estime que le nombre réel est probablement 10 fois plus élevé que le bilan quotidien, car l'accès aux tests PCR est restreint.

Environ 7 % des foyers de soins de longue durée de l'Ontario signalent des éclosions actives.

La province ne signale pas les cas de COVID-19 dans les écoles, mais aucune école n'a été fermée pour des raisons opérationnelles tandis que les élèves sont de retour après la semaine de relâche.