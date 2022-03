Tramway de Québec : le maire n’a pas « à dicter l'agenda », dit Bonnardel

Les députés de la CAQ se braquent après que le maire Bruno Marchand ait dénoncé ce qu'il définit comme étant de l'ingérence de Québec dans le dossier du tramway.

On va mettre une chose au clair; ce n’est pas le maire de Québec qui va dicter l’agenda du conseil des ministres , a lancé le ministre des Transports, François Bonnardel, en point de presse mercredi matin.

Le ministre ajoute que le maire Marchand savait déjà que des conditions du gouvernement au projet seraient détaillées dans un décret qui paraîtra le 6 avril.

Le maire de Québec a pourtant appris mardi que le gouvernement ne voulait pas d’une rue partagée dans le projet.

Dans le contexte, le ministre des Transports affirme ne pas vouloir torpiller le projet de tramway.

« Si on avait voulu tuer le projet, au conseil des ministres, on aurait entériné un projet qui y met fin. On ne le fait pas. Donc on fait avancer le projet. »