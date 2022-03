Un nouveau règlement de zonage pour endiguer l’étalement urbain à Thunder Bay

Le règlement nivellerait le zonage résidentiel à travers la ville et donnerait la chance aux propriétaires de subdiviser toute maison individuelle, construire de nouvelles maisons sur des terrains plus petits et même permettre des logements résidentiels dans les arrière-cours.

L’objectif est d’augmenter le nombre de nouveaux logements de 20 % au cours des 20 prochaines années.

Élargir le marché locatif

Leslie McEachern, directrice des services de planification de la ville, affirme que la consultation publique au cours de l'hiver a éclairé les changements apportés par l'administration à la première ébauche présentée au conseil en octobre.

Je pense que les gens sont encouragés par le fait que nous donnons une nouvelle direction aux choses, que nous cherchons à soutenir une communauté plus propice à la marche, plus verte, qui sera plus résiliente aux changements climatiques, qui valorise la protection de son environnement naturel et soutient les entreprises , a-t-elle déclaré.

Richard Togman est le fondateur de Rent Panda, un site Web d'annonces de propriétés locatives. Il estime que les propriétés où les propriétaires ont aménagé des appartements en sous-sol et converti des maisons en immeubles locatifs à logements multiples représentent 70 % du marché locatif local.

Une fois légalisé, alors tout peut essentiellement sortir de l'ombre et les gens peuvent correctement financer ces aménagements, être adéquatement assurés, et la ville peut les évaluer avec justesse à des fins fiscales , a-t-il déclaré.

Et nous pourrions en fait voir une augmentation des revenus imposables simplement en légalisant tous ces appartements auparavant illégaux , poursuit-il.

Amélioration de la vie piétonnière

Pour tenir compte de l'augmentation de la densité, le plan réduira le nombre de places de stationnement de 1,5 à une par maison.

L'enquête de la ville a révélé des inquiétudes généralisées concernant le stationnement sur les rues plus étroites et les défis liés au déneigement.

Richard Togman déclare que de nombreux locataires ne possèdent pas de voiture et que les changements pourraient jeter les bases d'une amélioration du mode de vie piétonnier, en particulier à proximité du centre-ville.

« De mon point de vue, le stationnement est l'une de ces préoccupations relativement exagérées. Lorsque vous avez de nouvelles maisons ou unités d'habitation dans des zones autour du centre-ville, on a affaire à des quartiers plus piétonniers. » — Une citation de Richard Togman, fondateur de Rent Panda

La perspective d'une augmentation de la circulation piétonnière dans les quartiers de la ville semble être une opportunité pour la Chambre de commerce de Thunder Bay.

La présidente de la Chambre, Charla Robinson, fait pression sur la ville pour favoriser les quartiers à revenus mixtes depuis la campagne électorale municipale de 2018.

La présidente de la chambre de commerce de Thunder Bay, Charla Robinson, affirme que des changements potentiels aux règlements municipaux sur le logement pourraient créer davantage de quartiers à revenus mixtes. Photo : Radio-Canada / Jon Thompson

Mme Robinson affirme que l’assouplissement des restrictions sur le plan du développement commercial ouvrira des marchés dans des quartiers traditionnellement résidentiels de banlieue et permettra à de nouvelles entreprises de répondre aux besoins de la population locale.

« Les gens veulent vivre dans un quartier accessible à pied. Ils veulent y avoir un usage mixte, bon pour les affaires et bon pour les familles. C'est plus qu’agréable de pouvoir marcher dans la rue et acheter un sac de lait ou prendre une tasse de café sans avoir à monter dans une voiture et traverser la ville. » — Une citation de Charla Robinson, présidente de la Chambre de commerce de Thunder Bay

Le public a eu l'occasion de soupeser le plan à l'hôtel de ville mardi soir.

Avec les informations de CBC News