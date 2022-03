Une Albertaine circulant dans les Rocheuses en C.-B. est tuée par une roche de 113 kg

On fait aussi de l’information en format collation.

Laura Tennant et sa femme, Lisa Tennant, de Cochrane, en Alberta, se rendaient à Golden pour fêter leur deuxième anniversaire de mariage avec d'autres membres de leur famille.

Lorsque l’accident s’est produit, entre Field et Golden, Laura Tennant était dans le siège du passager. Sa femme, Lisa Tennant, était au volant, et leurs enfants de 2 et 5 ans étaient assis à l'arrière. La famille discutait au téléphone avec les beaux-parents de Laura Tennant. Ces derniers circulaient sur la même route, mais une heure les séparaient.

Nous étions en train d’avoir une discussion très agréable, les enfants étaient réveillés et enthousiastes, en nous appelant, et Lisa et Laura racontaient des blagues , dit Alan Tennant, le père de Lisa Tennant.

Laura a dit quelque chose de drôle juste quelques secondes avant, je n'arrive même plus à m’en souvenir, on a tous éclaté de rire et, après, on a entendu un horrible bruit d'écrasement , dit-il.

Tandis qu’Alan Tennant et sa femme, Rona, se demandaient ce qui s’était passé, les enfants se sont mis à pleurer. Lisa a crié : Oh, mon dieu, oh, mon dieu, c’est horrible, c’est horrible avant d'interrompre l’appel pour composer le 911.

Laura Tennant est morte le jour suivant à l’hôpital.

Le chauffeur de la remorqueuse qui a retiré la roche de la voiture a dit qu'elle pesait environ 113 kg.

Danger sur de nombreuses routes, dit la province

Dans une déclaration, le ministère des Transports et des Infrastructures de la province a offert ses condoléances à la famille et aux amis de Laura Tennant. C’était un incident tragique relié aux conditions de gel et dégel, ce qui survient fréquemment durant cette période de l’année , a-t-il indiqué.

Les chutes de roches peuvent survenir sur de nombreuses routes de la province, note par ailleurs le Ministère. Des panneaux de prévention sont en place à certains endroits, notamment dans cette zone. De plus, des avertissements sont affichés sur des panneaux en temps réel quand le risque de chutes de roches est plus élevé.

Le Ministère souligne que l’incident n’est pas lié aux travaux de construction de l’autoroute dans le secteur, car le travail de réaménagement n’a pas commencé dans la section où a eu lieu l'incident.

La famille Tennant n’en est pas convaincue, mais elle ne demandera pas d’enquête pour faire plus de lumière sur les causes de l’accident.

Elle souhaite plutôt mettre la population en garde contre les risques auxquels on s'expose en circulant dans ce secteur. Alan Tennant affirme que sa famille ne savait pas qu’un tel accident était possible.

Si le gouvernement avait utilisé le panneau qui signale les retards, comme si c’était un problème, et avait signalé, à la place, que la circulation était ralentie à cause de grosses roches qui atterrissent sur les voitures, nous aurions pris un autre chemin.

Avec les informations de La Presse canadienne