La bière la Résiliente : un gage de solidarité et de générosité

On fait aussi de l’information en format collation.

L'instigatrice de ce projet, Julie Lemieux est maman d'une petite fille qui se remet d'un trouble en alimentation. Des institutions de Trois-Rivières l'ont prise en charge et ont permis à l'enfant de faire face à son problème de santé mentale.

La qualité de service reçu des professionnels de la santé a eu un double effet. D'abord, elle lui a permis de saisir l'ampleur du travail réalisé par les organismes de la ville de Trois-Rivières. Mais aussi, elle l'a incitée à créer une œuvre qui vise à générer des fonds dont profiteront d'autres enfants aux prises avec des problèmes de santé mentale.

Nous avons reçu d’excellents soins dans notre ville sans devoir aller dans les cliniques spécialisées à Montréal comme nous l’anticipions au départ souligne madame Lemieux. Elle se dit reconnaissante de n'avoir pas eu à chercher trop loin. En guise de gratitude, elle met son expertise au service du bien commun.

Brassée en l'honneur de la fille de Mme Lemieux et frappée à son effigie, la Résiliente rallie les membres de la communauté à la cause et les sensibilise à la santé mentales chez les jeunes.

« Avec La Résiliente, je veux exprimer ma plus profonde gratitude à l’ensemble du personnel médical qui nous a enveloppés de bienveillance, et lancer un message d’espoir aux autres parents : vous n’êtes pas seuls, vous pouvez obtenir des services rapides à Trois-Rivières et l’on peut s’en sortir » — Une citation de Julie Lemieux, propriétaire du marché le Boisé.

Les profits de la bière la Résiliente seront versés à la Fondation Régionale pour la santé de Trois-Rivières (RSTR) . Cet argent servira à bonifier les services offerts par les établissements de santé qui viennent en aide aux familles.

L'organisme Pavillon Arc-en-Ciel qui s'occupe de la santé mentale des tout-petits est un bénéficiaire de ce geste de générosité.

La santé mentale, un problème présent même chez les enfants.

Souvent considérés comme tabou, les codes de ce sujet se brisent petit à petit dans la société. Et chez les tout-petits, ses effets sont à peine perceptibles. Ce trouble mental exacerbé par la pandémie touche de plus en plus d'enfants. La fille de Julie Lemieux n'en est pas exempte.

D'autres familles ont dû faire face à la même situation, selon une observation de Mme Lemieux. Grâce aux établissements de santé de Trois-Rivières, les parents n'ont plus à redouter la guérison de leur progéniture souffrant de problèmes de santé mentale, se réjouit-elle.