Des entrepreneurs sous le choc à la suite de l’explosion du CVA

L'explosion qui a ravagé le Centre de valorisation de l'aliment (CVA) de Sherbrooke provoque tout un émoi chez les entrepreneurs, mais aussi les travailleurs utilisant les espaces et les cuisines de l'établissement.

Parmi eux, Daniel Levasseur, employé de VERTige, qui était dans le bâtiment au moment de l'explosion. J'ai senti une légère odeur, mais il y a un système de drainage qui [provoque] ce type d'odeurs tous les jours, et ça s'en va. J'ai figuré que c'était habituel.

Il a ensuite senti un énorme souffle. Daniel Levasseur s'est retrouvé pris sous les décombres à la suite de l'explosion. Il dit avoir réussi à se faufiler à travers les débris pour finalement sortir du bâtiment. Il a ensuite croisé d'autres employés, qui sont aussi sortis indemnes .

« J'ai été chanceux dans ma malchance. J'aurais pu recevoir un débris par la tête, tombé inconscient. » — Une citation de Daniel Levasseur, employé de VERTige

D'autres personnes n'ont pas eu cette chance, le Service de protection contre les incendies de Sherbrooke ayant affirmé que trois personnes ont été blessées et ont dû être transportées à l'hôpital.

Purpop et les Gars du Lac ont confirmé que des membres de leur entreprise ont subi des blessures, tout en soulignant qu'ils sont hors de danger. Les Gars du Lac ont d'ailleurs publié un avis sur Facebook expliquant qu'heureusement, sa vie est hors de de danger [mais] par respect pour [le blessé] et ses proches, nous ne commenterons pas davantage la situation.

Se mettre en mode solutions

Richer Cloutier d’Alternative Bio, était établi au CVA depuis son ouverture en 2019. Il se dit ébranlé par l'événement, d'autant plus qu'un de ses employés était sur place au moment de l'explosion.

Mon employé est sorti par un mur éventré. Nous avons été très chanceux dans notre malchance , constate-t-il, ajoutant qu'il a une pensée pour le co-propriétaire.

Faisant contre mauvaise fortune bon coeur, il a avisé ses clients avec une pointe d'humour qu’il ne recevrait pas leur panier de fruits et légumes cette semaine.

Nous sommes tous sains et saufs. Toutefois, nos fruits et légumes le sont un peu moins : ). Nous ne pourrons donc pas livrer vos paniers aujourd'hui (ou demain pour certains). Je m'en excuse! écrit-il dans un courriel.

Il affirme toutefois qu'il se relève les manches, et cherche une façon de servir sa clientèle le plus rapidement possible.

J’ai commencé à me chercher un nouvel entrepôt pour reprendre les livraisons dès la semaine prochaine. Nous recevons nos marchandises le mardi et livrons les jeudis et vendredis , explique-t-il.

« Espérons que nous allons pouvoir servir nos clients dès la semaine prochaine. » — Une citation de Richer Cloutier, propriétaire d'Alternative Bio

Dany Deshaies et Isabelle Hamel-Bourgeois, propriétaires de SoyXpert, ont aussi eu plus de peur que de mal. Des employés arrivaient sur les lieux au moment de l'explosion, mais n'étaient pas encore dans nos locaux.

C'est assez surprenant quand le téléphone pour se faire dire que notre usine est en feu! On est venu rapidement pour s'assurer que tous nos employés sont corrects , soutient-il.

L'entrepreneur explique qu'il devrait pouvoir se reprendre assez rapidement en main, puisqu'une nouvelle usine pour la fabrication de ses produits est déjà en construction. Cependant, celle-ci ne sera pas en activité avant quelques mois et il admet qu'il a beaucoup de pain sur la planche pour les semaines à venir.

« Il va falloir prendre du recul, voir avec les assurances, faire le suivi, comment vont les employés, faire une rencontre avec eux pour voir s'ils ont besoin de soutien psychologique. » — Une citation de Dany Deshaies, propriétaire de SoyXpert