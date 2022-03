Sous-variant BA.2 : la pandémie n’est pas terminée, affirment des experts

On fait aussi de l’information en format collation.

Le sous-variant BA.2 est devenu plus préoccupant en raison d’une hausse récente du nombre de cas dans plusieurs pays et serait à l’origine de l’augmentation des infections par la COVID-19 en Saskatchewan.

Cette pandémie n’est pas encore terminée , déclare Cory Neudorf, professeur de santé publique et épidémiologiste à l’Université de la Saskatchewan.

Les chercheurs de l’Université de la Saskatchewan, qui analysent les eaux usées de Saskatoon, ont constaté une augmentation de 66 % des cas de COVID-19 dans les échantillons hebdomadaires les plus récents. Le BA.2 représentait 34,1 % de la charge virale à Saskatoon. À Regina, le BA.2 est apparu dans 37 % des échantillons.

Avec l’arrivée du variant BA.2, cela pourrait aussi accélérer les choses. Ce qui aurait été un déclin retardé de cette vague pourrait maintenant devenir un deuxième sommet dans de nombreuses régions du Canada , dit le Dr Neudorf.

Toutefois, selon lui, le sous-variant émergent, bien que plus transmissible, ne semble pas être plus sévère que les autres souches d’Omicron, notamment la souche BA.1, la plus courante pendant la dernière vague de la pandémie.

Il en résulte tellement plus de cas que l’impact sur les hospitalisations et les décès est très similaire à celui de la vague Delta , conclut Cory Neudorf.

Plus transmissible qu’Omicron

Le microbiologiste clinicien à l’Université de la Saskatchewan Joseph Blondeau mentionne que le sous-variant BA.2 pourrait être environ 30 % plus transmissible qu’Omicron, selon certaines données.

Joseph Blondeau soutient que, dans d’autres pays, le sous-variant a suivi une trajectoire semblable à celle des souches d’Omicron en termes de virulence.

On se demande toujours si le sous-variant pourrait entraîner une autre vague de COVID-19 , ajoute-t-il.

Joseph Blondeau, microbiologiste clinicien à l'Université de la Saskatchewan, appuie les propos du Dr Cory Neudorf. Photo : CBC

M. Blondeau émet l’hypothèse qu’une augmentation des décès ou des hospitalisations pousserait le gouvernement à rétablir les restrictions, même s’il n’est pas certain qu’elles reviendront.

Le microbiologiste est du même avis que le Dr Neudorf, soit que, même avec un virus moins grave, la forte transmissibilité pourrait exercer une pression sur les hôpitaux de la Saskatchewan.

Des demandes en attente de réponse

Selon la présidente du Syndicat des infirmières de la Saskatchewan, Tracy Zambory, les hôpitaux subissent des pressions extrêmes à cause du virus, surtout à Saskatoon, où les salles d’urgence sont bondées. Elle note aussi que les infirmières n’ont pas eu de répit depuis deux ans et demi.

La présidente du Syndicat des infirmières de la Saskatchewan, Tracy Zambory, croit que la province doit établir un plan stratégique clair pour lutter contre les variants, en collaboration avec le personnel infirmier. Photo : Radio-Canada / Thomas Gagné

Tracy Zambory explique que, si le gouvernement provincial veut revenir à la normale, il faut qu’il ait un plan de gestion du virus à long terme, établi en collaboration avec des infirmières.

CBC a tenté, mardi en fin de journée, d'obtenir les commentaires du ministère provincial de la Santé sur les attentes de Mme Zambory et attend toujours une réponse.

Le conseiller en politiques de santé Dennis Kendel affirme que le gouvernement provincial a rendu difficile la compréhension de la situation actuelle de la pandémie en ne transmettant pas des renseignements à jour.

Le Dr Dennis Kendel compte sur les séances de discussion ouverte de l’Autorité de la santé de la province comme étant l’une des rares sources d’information sur la pandémie en Saskatchewan. Photo : Radio-Canada / Trent Peppler

Par ailleurs, le Dr Kendel croit que la province pourrait devoir imposer de nouveau des mesures relatives au port du masque si elle cherche à atténuer les méfaits et les décès évitables de la pandémie, bien qu’il ne s’attende pas à ce que les restrictions reviennent.

D’après les informations de Dayne Patterson