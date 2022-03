Arcade Fire offrira une prestation au gala des prix Juno en mai

On fait aussi de l’information en format collation.

L'Académie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement et CBC annoncent que le numéro du groupe sera tiré de son prochain album, We, dont la sortie est prévue le 6 mai.

Ce sera la première fois que le groupe reviendra sur la scène des Juno depuis sa performance au gala de 2018.

Cette année marquera également la première cérémonie en présentiel depuis 2019.

L'événement aura lieu sur la scène Budweiser de Toronto le 15 mai et sera diffusé partout au Canada et en ligne par CBC.

Arcade Fire, cofondé par le chanteur Win Butler il y a deux décennies, a reçu de nombreux prix pour ses albums, dont le Grammy de l'album de l'année en 2011.

Le week-end dernier, le frère et collègue de Butler, Will Butler, a annoncé qu'il avait quitté Arcade Fire à la fin de l'année dernière, affirmant que le groupe et lui-même avaient changé au fil du temps.