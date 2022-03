COVID-19 : le Québec recense 2111 nouveaux cas et 2 décès de plus

Les autorités rapportent 99 nouvelles hospitalisations, alors que 108 patients ont pu quitter l’hôpital.

Le nombre de patients aux soins intensifs est quant à lui passé à 50, une augmentation de 4 par rapport au bilan précédent.

La santé publique enregistre également 2 décès supplémentaires, ce qui porte le nombre total de morts depuis le début de la pandémie à 14 274 décès.

L’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) fait état d’une tendance à la hausse du nombre de nouvelles hospitalisations ainsi que du nombre de lits réguliers occupés par des patients atteints de la COVID-19 qui se situerait entre les niveaux 2 et 3 définis par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

Il prévoit également une relative stabilisation du nombre de lits de soins intensifs demeurant autour de 20 % du niveau 1 défini par le Ministère de la Santé et des Services sociaux MSSS .

L’Institut national d'excellence en santé et en services sociaux INESSS base ses projections sur les données colligées jusqu’au 18 mars 2022.

Depuis les 24 dernières heures, 2111 nouveaux cas confirmés de COVID-19 ont été déclarés par les autorités de santé publique.

Toutefois, le nombre de cas recensés par les autorités n'est pas représentatif de la situation réelle au Québec, car l'accès aux centres de dépistage est limité aux groupes jugés prioritaires.

Selon les plus récentes données, la province compte 355 éclosions actives, soit 6 de moins que mercredi dernier.

Québec rapporte 13 515 analyses effectuées pour un taux de positivité de 13,3 %.

Vaccination

À ce jour, 87 % des Québécois âgés de 5 ans et plus ont reçu deux doses de vaccin contre la COVID-19, et 52 % en ont reçu trois. La province administre à peine plus de 4000 vaccins par jour actuellement.