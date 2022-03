Projet Bay du Nord : le chef de l’opposition à T.-N.-L. veut faire avancer les choses

Le chef de l’opposition à Terre-Neuve-et-Labrador, David Brazil, veut que ses homologues provinciaux fassent pression en faveur du projet Bay du Nord, dans la foulée de l’entente entre les libéraux fédéraux et le Nouveau Parti démocratique (NPD) à Ottawa.

On fait aussi de l’information en format collation.

Cette entente pourrait convaincre les libéraux de Justin Trudeau de favoriser certaines priorités du NPD, notamment des actions concrètes contre les changements climatiques et la transition vers un avenir à faibles émissions de carbone.

David Brazil croit que l’incertitude règne plus que jamais quant à l’avenir du projet Bay du Nord, à la suite de cette entente.

Nous avons besoin que le NPD et les libéraux de Terre-Neuve-et-Labrador fassent pression sur leurs homologues à Ottawa. Il faut que le gouvernement fédéral et le NPD à Ottawa comprennent toute l’importance et la valeur de ce projet , dit-il.

L’installation de l’infrastructure d’extraction couvrirait 22 kilomètres carrés de fonds marins. Photo : Equinor

Le projet Bay du Nord prévoit exploiter un gisement de pétrole en eau profonde, au large de Terre-Neuve. Le site pourrait exploiter 300 millions de barils, selon la multinationale norvégienne Equinor.

Le Canada a repoussé sa prise de décision quant à l’approbation du projet, une annonce est maintenant prévue à la mi-avril.

Le ministre fédéral de l’Environnement, Steven Guilbeault, avait affirmé qu’il avait besoin de plus de temps pour analyser si le projet est susceptible de causer des effets environnementaux néfastes importants.

C’est aussi ce qu’il a répété lorsque le député de Coast of Bays-Central-Notre-Dame, Clifford Small, lui a demandé si l’annulation du projet était une condition de l’entente entre les libéraux et les néo-démocrates.

Le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Andrew Furey, n’a pas voulu donner d'entrevue à ce sujet, mais il réitère par communiqué que son gouvernement appuie le projet.

D’après les informations de CBC