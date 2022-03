GYM espère une foule de 3000 à 4000 spectateurs vendredi à Trois-Rivières

Le Colisée Vidéotron peut accueillir environ 5000 personnes, mais il est peu probable que l’événement soit présenté à guichets fermés. Il va y avoir une belle foule de gens passionnés , affirme Yvon Michel, espérant attirer entre 3000 et 4000 amateurs.

« Ce serait vraiment exceptionnel et [ça] donnerait un soutien, un support, vraiment passionnant pour Mikaël. »

Ce premier gala servira de jauge pour la suite des choses, puisque le groupe GYM s’est entendu avec les Lions de Trois-Rivières et la Ville pour l’organisation de deux autres soirées de boxe au Colisée au cours de l’année. Si tout va comme prévu, un aurait lieu à l’été et l’autre à l’automne.

En espérant que Mikaël nous sorte la performance dont il a besoin pour aller chercher la victoire et il pourrait continuer d’être la tête d’affiche. Et qui sait, peut-être même qu’on pourrait amener un combat de championnat du monde [à Trois-Rivières] , lance Yvon Michel au micro de l’émission Toujours le matin.

Il s’agirait d’un grand coup, puisque jamais dans la province un combat d’une telle envergure ne s’est tenu à l’extérieur de Montréal ou de Québec, rappelle-t-il.

Mais pour se donner le plus de chances d’y arriver, Mikaël Zewski devra livrer la performance de sa carrière contre Carlos Ocampo Manriquez vendredi devant les siens.

Celui-ci a été appelé en relève à Serhii Bohachuk, un Ukrainien qui a choisi de prendre les armes pour défendre son pays, attaqué par la Russie.

On avait anticipé une décision semblable, raconte Yvon Michel. Donc on avait déjà, avant qu’on ait la décision finale de Bohachuk, communiqué avec Ocampo Manriquez, un autre boxeur qui se classait mondialement.

« Il est jeune, 26 ans seulement, une seule défaite en carrière et c’était en combat de championnat du monde. Donc, on n’a rien perdu au change entre Bohachuk et Ocampo Manriquez. »