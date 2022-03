De nouvelles stations météorologiques pour surveiller les phénomènes extrêmes en C.-B.

Deux nouvelles stations météorologiques seront construites en Colombie-Britannique. Le but? Surveiller les événements météorologiques extrêmes comme les rivières atmosphériques et les pluies verglaçantes. À l’heure des changements climatiques, il est primordial de mieux comprendre ces phénomènes, croient les experts.

Il y a quelques années que le chercheur en sciences environnementales de l’Université du nord de la Colombie-Britannique (UNBC) Stephen Déry a en tête de développer deux nouveaux sites météorologiques dans la province. Les événements extrêmes de 2021 l'ont convaincu de trouver du financement.

Beaucoup d'inconnu entoure encore les rivières atmosphériques comme celles qui ont provoqué des inondations dévastatrices en novembre dernier.

On espère justement développer des modèles qui sont plus justes et donner les prévisions sur quelques jours, des montants de précipitations par exemple qui pourraient survenir avec une rivière atmosphérique , dit-il.

« On espère que ça va améliorer nos modèles numériques, notre compréhension sur ce phénomène et nos prévisions. » — Une citation de Stephen Déry, climatologue, UNBC

Selon Stephen Déry, il importe de mitiger les effets qui surviennent lors du passage de ces rivières atmosphériques, et non pas seulement les précipitations abondantes. On peut avoir des vents forts. On peut avoir des avalanches. Il y a toutes sortes de phénomènes qui peuvent survenir avec les rivières atmosphériques.

Les inondations ont fait d'importants dégâts à Abbotsford en novembre dernier. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms / CBC

La première station météorologique sera installée près de la mine Huckleberry, à l'intérieur des terres près de Houston. Elle devrait être opérationnelle d’ici 2023, selon les chercheurs.

La seconde sera située à Terrace, une communauté à proximité de l’océan et influencée par une masse d’air du pacifique qui apporte beaucoup d’humidité, donc des précipitations abondantes. Elle devrait pour sa part être en fonction dès l’an prochain.

Étudier les pluies verglaçantes

Terrace est considéré comme un endroit clé pour les chercheurs. Cette région est parmi celles qui reçoivent le plus de pluie verglaçante dans l’ouest du pays, disent-ils. Les températures tournant autour de zéro degré Celsius peuvent durer plusieurs jours.

Julie Thériault, professeure au département des sciences de la terre et de l’atmosphère de l'Université du Québec à Montréal (UQAM), croit que la nouvelle station est l’occasion de mieux étudier ce phénomène.

On essaie de trouver, combien de temps ça dure? Qu’est-ce qui se passe pendant ce temps-là? Quels sont les processus qui font que la température est maintenue à zéro? Ça, c’est la prochaine étape dans notre recherche.

Le nouvel outil aidera les chercheurs à travers le Canada et dans le monde, croit-elle.

Avec les informations d'Anne-Julie Têtu