Malaise à l’UdeM, un professeur pro-Poutine défend l’invasion russe

Les troupes russes combattent les « fascistes » en Ukraine. « L’évacuation des civils » est bloquée par « les troupes d’Azov, les fascistes ». « L’horreur du fascisme en Ukraine devient de plus en plus évidente ». « Le Donbass et Marioupol sont en train d’être nettoyés des nazis ukrainiens ».

Ces messages ont été publiés sur Twitter ces derniers jours par Michael J. Carley, professeur titulaire au Département d’histoire de l’Université de Montréal (UdeM).

Très actif sur les réseaux sociaux, l’enseignant, qui a dirigé par le passé ce Département d’histoire et qui est spécialisé dans les relations entre la Russie et les pays occidentaux, ne cache pas sa position pro-Kremlin depuis le début de l'invasion russe.

Odessa, une ville portuaire sur la mer Noire, est une ville russe , a-t-il également indiqué, alors que des frappes russes ont débuté dans cette région. À ses yeux, l’Occident fait preuve d’une hypocrisie [...] stupéfiante .

Michael J. Carley, qui est né aux États-Unis, n’hésite pas non plus à partager des messages provenant d’organisations officielles russes, qui évoquent la présence de nazis en Ukraine, ou encore de personnes vantant les mérites de Vladimir Poutine. Ce dernier est le président que tout le monde souhaite avoir , peut-on lire dans un message.

Il a également relayé une fausse nouvelle remettant en question le bombardement russe d’un hôpital à Marioupol et a publié, sur Facebook, une photo avec la lettre Z, qui est un symbole de soutien à l’armée russe.

« La Russie est en train de gagner la guerre contre les fascistes en Ukraine. » — Une citation de Michael J. Carley, sur Twitter

Contacté par Radio-Canada, l’enseignant n’a pas voulu répondre à nos questions. Dans un gazouillis, le 16 mars, il avait d’ailleurs affirmé refuser les entrevues car [son] opinion ne sera pas appréciée .

Ces dernières années, Michael J. Carley a fait des dizaines de publications sur le site Strategic Culture Foundation, qui se présente comme une plateforme d’analyse et de recherche. Or, selon un rapport du département d’État américain  (Nouvelle fenêtre) , daté d’août 2020, ce journal en ligne serait dirigé par les services de renseignement russes et serait très proche du Kremlin.

Ce site participe à la désinformation et à la propagande russes , peut-on lire dans cette enquête du gouvernement américain.

Fort malaise à l’université

Au sein de la communauté enseignante de l’Université de Montréal, le malaise serait très grand. La direction de l’université en a d'ailleurs été avisée par plusieurs enseignants, mais n’a formulé aucun avertissement à son professeur titulaire.

M. Carley jouit de la liberté d’expression comme tout autre citoyen , assure Geneviève O’Meara, porte-parole de l’Université de Montréal. Cette dernière précise que Michael J. Carley est toujours à l’emploi de l’UdeM [mais qu’il] n’enseigne pas ce trimestre-ci .

« Il peut exprimer son opinion sur les réseaux sociaux, bien que celle-ci détonne avec les propos d’autres experts sur le sujet. » — Une citation de Geneviève O’Meara, porte-parole de l’Université de Montréal

Mais les propos de ce professeur d’histoire ne passent pas auprès de nombre de ses collègues. Son nom a d’ailleurs été retiré de la liste des chercheurs membres du Centre d'études et de recherches internationales de l'Université de Montréal (CERIUM).

Prudent, le directeur du CERIUM, Frédéric Mérand, confirme l’indisposition, voire la colère du corps enseignant.

« On est favorables à la liberté académique, mais on ne cautionne pas le révisionnisme historique. » — Une citation de Frédéric Mérand, professeur et directeur du CÉRIUM

Jusqu’à quel moment peut-on dire des choses qui sont fausses? s’interroge-t-il, tout en avouant ne pas être favorable à la censure .

La liberté académique ne doit pas vous protéger lorsque vous dites des choses fausses. On permet à M. Carley d’enseigner, de parler de la Russie. Je ne dis pas qu’il faut le renvoyer, mais la direction doit prendre une décision. Mais elle ne veut pas le faire. Tout ce qu’on nous dit, c'est : "c’est délicat". C’est un grand problème et ça m’angoisse , confie une enseignante.

Comme d’autres professeurs de l’Université de Montréal, qui ont accepté de parler à Radio-Canada, elle souhaite préserver son anonymat, par crainte de subir des représailles professionnelles.

« Comme professeur d’histoire, il fait honte à la profession et à l’Université en abandonnant l’esprit critique et les standards de rigueur intellectuelle de notre discipline afin de propager de la désinformation. » — Une citation de Un enseignant de l’Université de Montréal

Évidemment, il peut dire ce qu’il veut et il est libre de se ridiculiser en public pour soutenir les idées délirantes du président Poutine , reprend un enseignant.

Un autre : On doit avoir un espace pour des voix dissidentes, mais on est assez loin ici du métier d’historien. Il transmet de l'information qui est de la propagande pro-Poutine et anti-ukrainienne. On est inquiets.

Il utilise son chapeau professionnel, son titre, pour donner ses opinions privées. On est vraiment mal à l’aise avec ça, mais on ne peut pas faire grand-chose , soutient un collègue.