L’assouplissement des restrictions attise les craintes de feux d’herbes

Les pompiers de la municipalité régionale du Cap-Breton sont passés de 2 000 feux de broussailles par an avant la pandémie à seulement 200 en 2020 et 2021.

On fait aussi de l’information en format collation.

Un haut responsable des pompiers de la municipalité régionale du Cap-Breton croit que les restrictions sanitaires avaient beaucoup à voir avec cette réduction drastique et certains pompiers craignent que le nombre remonte cette année avec la fin des restrictions.

Il va y avoir beaucoup plus de monde et les enfants seront à l’école , dit le chef adjoint des pompiers de la municipalité, Chris March. Et généralement, cela représente beaucoup de nos appels.

En fait, les pompiers de la municipalité ont ajusté leur façon de réagir aux feux d'herbe pour ne pas encourager les jeunes.

Lorsque nous répondons à un feu d'herbe, les lumières et les sirènes excitent les enfants et parfois ils veulent en voir plus , explique Chris March. Donc, ce que nous avons réussi au fil des ans, c'est répondre, quand on peut, sans lumières ni sirènes, car nous ne voulons vraiment pas aggraver la situation.

Les enfants qui s'ennuient ne sont pas les seuls à blâmer. En plus des incendies accidentels allumés par les fumeurs et les conducteurs de VTT, le brûlage de l'herbe et des broussailles est un rite printanier pour de nombreux propriétaires fonciers du Cap-Breton. Chris March dit que ce n'est pas nécessaire.

Les températures élevées dans le sol détruisent en fait les nutriments et ce n'est pas bon pour votre herbe , précise-t-il. Et pour ce qui est d'essayer de nettoyer votre propriété, le brûlage peut devenir incontrôlable si rapidement. Le vent se lève, et si nous avons une saison particulièrement sèche, cela peut être très dangereux.

Le rappel le plus frappant est lorsqu'un homme de Glace Bay, âgé de 64 ans, est mort en avril 2008 après avoir brûlé dans un feu d'herbe. James Beaton a subi des brûlures graves en plus de respirer de la fumée.

Le chef adjoint des pompiers, Chris March, dit que la réponse aux feux d'herbe a un impact important sur les pompiers. Photo : Radio-Canada / Matthew Moore

Chris March ajoute que les feux de broussailles sont difficiles pour les pompiers de la région, car la plupart sont des bénévoles et ils ont des emplois de jour.

Nos réponses ont été si fréquentes qu’elles ont causé des problèmes de fatigue et quelques blessures mineures à nos pompiers , rapporte le chef en parlant des années précédant la pandémie.

Les feux d'herbe inutiles éloignent également les pompiers d'autres situations d'urgence.

Lorsque vous répondez à trois, quatre, cinq… petits feux de broussailles par une chaude journée tous les jours pendant des jours consécutifs, cela devient un défi s'ils doivent ensuite répondre à un accident ou à une structure feu au milieu de cette nuit-là ou de ce matin-là , confie-t-il.

Chris March croit que si bien des gens attendent avec impatience les journées de printemps chaudes et sèches, les pompiers aiment voir un temps humide au moins jusqu'à ce que la nature verdisse et que la menace de feu soit faible.

Heureusement, les précipitations ont été supérieures à la normale pour la majeure partie de l'île l'hiver dernier. Et la fin du mois de mars s’annonce aussi assez humide.

Le chef adjoint des pompiers de la municipalité régionale du Cap-Breton, Chris March, dit que les prévisions à court terme sont les bienvenues. Mais il précise que déjà cette année les pompiers de la région ont répondu à environ six feux de broussailles.

Croyez-le ou non, nous n'avons eu que quelques jours où il n'y a absolument pas de neige au sol ici et ce sont les jours où nous avons eu des incendies.