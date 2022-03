Le budget du Manitoba 2022-2023 sera dévoilé le 12 avril

Le ministre se dit déterminé à renforcer les soins de santé et à rendre la vie plus abordable pour tous les Manitobains. Il souhaite une forte reprise économique et sociale.

Le budget de 2022 vise à renforcer notre système de soins de santé, en mettant l'accent sur l'abordabilité, en trouvant des moyens d'investir dans nos collectivités et en protégeant l'environnement du Manitoba ,soutient Cameron Friesen.

« Nous devons continuer à reconstruire notre économie et travailler à résoudre quelque chose qui préoccupe tout le monde: rendre la vie plus abordable. » — Une citation de Cameron Friesen, ministre provincial des Finances dans un communiqué de presse

Une mobilisation citoyenne

Plus de 51 000 Manitobains ont participé au processus de consultation budgétaire de la province, une augmentation par rapport à l'année précédente, note M. Friesen.

Un sondage en ligne a reçu plus de 7 400 réponses et plus de 10 300 personnes ont participé à des sondages rapides. Plus de 33 000 Manitobains ont participé à trois assemblées publiques téléphoniques, souligne-t-il.

Le ministre des Finances du Manitoba se dit reconnaissant à l'égard de la mobilisation citoyenne autour du budget. Nous sommes reconnaissants des idées que [ les citoyens] ont partagées lors des consultations budgétaires provinciales et de leurs points de vue sur les problèmes qui sont les plus importants pour eux alors que nous sortons ensemble de la pandémie , souligne-t-il.

Parmi ceux qui ont répondu au sondage en ligne, la priorité numéro un pour le prochain budget est la santé.

Près de la moitié des personnes qui ont répondu au sondage ont indiqué que l'amélioration de l'éducation et l'augmentation du soutien lié à la santé mentale et aux dépendances sont une priorité élevée.

Environ, un tiers des répondants ont déclaré que l'investissement dans les infrastructures et la préparation aux effets du changement climatique sont également des priorités élevées.