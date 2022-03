La ville de Brossard aura son propre poste de police

On a au moins 1500 commerces sur notre territoire, des projets de développements économiques majeurs, trois stations du Réseau express métropolitain REM . Et nous allons franchir très bientôt le cap des 100 000 habitants , a confié la mairesse de Brossard, Doreen Assaad.

Il faut dire que Brossard, 12e plus grande ville au Québec, était la seule municipalité de plus de 50 000 habitants à ne pas avoir de poste de police sur son territoire.

La mairesse plaidait que sa population, qui a augmenté de 20 % en 10 ans seulement, avait besoin d'une police de proximité.

Si on part du centre de Brossard, une vingtaine de kilomètres sur le territoire de Longueuil, c'est trop long. En cas d'urgence, pour parler à un être humain, il faut que ce soit plus facile , a ajouté Mme Assaad.

Doreen Assaad, mairesse de Brossard. Photo : Radio-Canada / Jonathan Morin, caméraman

La mairesse de Brossard parle d'un changement de ton dans la collaboration entre les maires de l'agglomération de Longueuil depuis l'élection de Catherine Fournier comme mairesse de Longueuil.

Les appels urgents ont tous une réponse dans les deux ou trois minutes de délai dans l'ensemble de l'agglomération de Longueuil, affirme Fady Dagher, le chef de la police de Longueuil. Mais un poste de police à Brossard ajoute une proximité avec la population, admet-il. Photo : Radio-Canada / Gabriel Gervais, caméraman

Le conseil de ville de Brossard votera, jeudi soir, pour donner le mandat à la Commission de la sécurité publique de Longueuil d'étudier tous les scénarios pour concrétiser le projet.

Le rapport, qui doit être remis sur le bureau des mairesses Assaad et Fournier, doit recommander des lieux névralgiques pour implanter le nouveau poste de police, le nombre de policiers qui y seront affectés, et anticiper les coûts à venir pour implanter cette nouvelle infrastructure.

Je me suis assise mes collègues [maires et mairesses], et j'ai regardé quels étaient les dossiers latents. Ceux qui n'avaient pas avancé ou qui bloquaient souvent depuis une vingtaine d'années, depuis l'époque des fusions et défusions. Celui du poste de police à Brossard a rapidement été dans les priorités de notre équipe , a renchéri Catherine Fournier, mairesse de Longueuil.

« Là, on peut enfin confier le mandat à la Commission sur la sécurité publique. Les choses vont bon train. On n'aurait pas pu aller plus vite qu'en ce moment. Il y a la détermination et la volonté politique d'aller le plus rapidement possible. Surtout avec l'ouverture du REM cet automne, c'est un enjeu qui est prioritaire. » — Une citation de Catherine Fournier, mairesse de Longueuil

Catherine Fournier, mairesse de Longueuil. Photo : Radio-Canada / Jonathan Morin, caméraman

Investir dans la police de proximité

En selle pour un deuxième mandat à la tête du Service de police de l'Agglomération de Longueuil, le directeur Fady Dagher estime que l'ajout d'une infrastructure sur son territoire va en droite ligne avec sa philosophie de police de proximité. Ce dernier a en effet créé une escouade policière communautaire à la fin du mois de décembre dernier.

Le Service de police de l'Agglomération de Longueuil a créé une escouade policière communautaire. Photo : Ivanoh Demers

Le chef de police est conscient qu'il s'agit d'un investissement.

C'est sûr que c'est une infrastructure de plus. Il y aura une certaine embauche probablement. En particulier pour l'accueil au comptoir. Et il y aura des transferts d'effectifs vers ce poste-là. On va voir la manière dont on va le faire , a-t-il commenté.

Récemment, le directeur sortant du Service de police de la Ville de Montréal, Sylvain Caron, a mentionné qu'il fallait réduire le nombre de postes de quartier sur l'île de Montréal, et le Service de police de Laval a restructuré l'an dernier ses effectifs en les regroupant dans 5 bâtiments au lieu de 8.

Le directeur du SPL, Pierre Brochet, a estimé il y a un an avoir rajouté 20 000 heures de travail annuellement sur le territoire de Laval avec cette restructuration.

« Notre philosophie à nous, c'est de se rapprocher du citoyen. Pas juste pas le bâtiment, mais avec les effectifs à l'intérieur. Donc c'était extrêmement important. Là, on parle de Brossard, mais éventuellement on va parler d'un autre poste. On essaie de voir comment développer des postes satellites pour être encore plus proches de la communauté. » — Une citation de Fady Dagher, directeur du Service de police de l'Agglomération de Longueuil

Fady Dagher, directeur du Service de police de l'Agglomération de Longueuil (SPAL). Photo : Radio-Canada / Jonathan Morin, caméraman

Les élus de Brossard et de Longueuil, ainsi que la direction du service de police, auront l'occasion de consulter le rapport de la Commission de la sécurité publique dans les prochains mois. Le projet du nouveau poste de police à Brossard devrait prendre son envol en 2023, dans les meilleurs délais.