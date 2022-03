Le budget provincial laisse l’Abitibi-Témiscamingue sur sa faim

Pénurie de main-d'œuvre, crise en santé et portefeuille des personnes à faibles et moyens revenus : voilà des éléments soulevés par des élus en Abitibi-Témiscamingue qui affichent leur déception au sujet du quatrième budget du gouvernement provincial .

La mesure du 500 dollars  (Nouvelle fenêtre) remis lors de la production de la déclaration de revenus pour les personnes qui ont un revenu net de moins de 100 000 dollars fait réagir Québec solidaire.

La députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Émilise Lessard-Therrien, aurait souhaité voir une mesure modulée en fonction des gens qui reçoivent le Crédit d’impôt pour la solidarité par exemple.

Le coordonnateur du Regroupement d’éducation populaire de l’Abitibi-Témiscamingue (RÉPAT) abonde dans le même sens.

« Est-ce que c’est vraiment tout le monde qui en a besoin ou on aurait pu faire des mesures très ciblées? Les 500 dollars risquent d’être vite dépensés alors que des mesures structurantes qui auront un effet à long terme, ça aurait sans doute eu plus de poids pour les personnes qui en ont le plus de besoins. » — Une citation de Christian Milot du RÉPAT

La somme de 1,1 milliard de dollars allouée au soutien de 5000 organismes communautaires est aussi moins élevée qu’il espérait.

Ça représente environ 25 % des demandes des groupes communautaires, précise-t-il. [...] C’est un pas, mais c’est loin de répondre aux besoins de nos organismes.

Il craint aussi la venue du privé dans la réorganisation du système de santé alors que le RÉPAT demande des services directs à la population.

On trouve qu’il abandonne beaucoup les personnes vulnérables, les personnes les plus pauvres. On fait un chèque de 500 dollars pour tout le monde alors qu’on pense qu’il y aurait sans doute des places qui en auraient beaucoup plus de besoin , ajoute Christian Milot.

Au Québec, 8,9 milliards de dollars ont été annoncés pour moderniser les établissements de santé, améliorer la gestion et la prestation en santé et services sociaux, et rehausser les soins et les services à la population.

Émilise Lessard-Therrien déplore le peu de mesures en santé face à la crise précisément vécue en Abitibi-Témiscamingue. Photo : Radio-Canada / Andrei Audet

Il y a eu des programmes qui avaient été mis en place pendant la COVID pour faire une "petite révolution" comme le disait lui-même le ministre [de la Santé, Christian Dubé] pour embaucher de nouvelles personnes. Nous, ça n’a pas eu les effets escomptés. On est allé chercher six nouvelles infirmières avec ces programmes-là. De lui-même, il y avait presque un aveu d’échec pour l’Abitibi-Témiscamingue. J’ai bien hâte de voir en étudiant les détails si on va avoir quelque chose de plus , a rapporté la députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue sur nos ondes.

Le transport

Le préfet de la MRC d’Abitibi et maire d’Amos, Sébastien D'Astous, remarque que peu d’argent supplémentaire a été annoncé pour le réseau routier et l’entretien des ponts.

On aura à faire nos devoirs dans les prochains mois pour faire nos demandes. Ce sera le meilleur moment pour appuyer sur le bouton et dire : "écoutez, nous on veut être reconnu comme région“ , indique Sébastien D’Astous en mentionnant la préparation aux prochaines élections.

Québec prévoit investir 177 M$ d’ici 2024 pour réaliser 61 chantiers sur les routes et les ponts de la région, a annoncé le député Pierre Dufour au début du mois de mars (archives). Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Martin Ferron espère pour sa part que les transporteurs aériens et le transporteur interurbain Autobus Maheux puissent bénéficier des montants annoncés.

Le dossier des redevances minières, sur les ressources naturelles c’est très très important. On a le plus grand déficit d’infrastructures des routes en Abitibi-Témiscamingue. Au Québec, c’est nous qui avons le plus de travaux à faire pour combler, mais ça prend de l’argent et elle n’est pas au rendez-vous dans ce budget-là énumère le préfet de la Vallée-de-l’Or et maire de Malartic, Martin Ferron.

La filière lithium, le secteur forestier, on voit de l’argent, ça va être important pour nous. Surtout pour la Ville d’Amos où on a une usine de Résolu qui est fermée. On veut absolument que l’usine de Sayona de deuxième transformation pour faire de l'hydroxyde de lithium, ce soit fait local. On va voir dans les prochaines semaines comment ça va sortir , affirmait aussi Sébastien D’Astous à l’émission Des matins en or.

Produits forestiers Résolu est propriétaire de l'usine de papier journal d'Amos, fermée depuis bientôt deux ans. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Les besoins des entreprises

La Chambre de commerce de Val-d’Or est d’avis que les mesures annoncées dans le budget Girard sont insuffisantes pour les entreprises.

Dans un communiqué conjoint avec la Fédération des chambres de commerce du Québec, il est écrit que des mesures supplémentaires auraient été nécessaires pour répondre aux enjeux de main-d'œuvre.

Bien que l’injection de 290 millions de dollars pour l’intégration des personnes immigrantes en emploi est saluée, les besoins de francisation sont rappelés, de même que la modernisation des programmes d’enseignement en formation continue pour un reflet plus adéquat du marché du travail actuel.

On voudrait certaines sommes qui viendraient vraiment nous aider à travailler pour avoir des fonctionnaires et des gens qui vont régionaliser l’immigration. En ce moment, ils atterrissent à Montréal et restent à Montréal. C’est la réalité qu’on vit au quotidien. Les immigrants ne viennent presque pas chez nous ou très peu , a aussi souligné le préfet de la Vallée-de-l’Or et maire de Malartic, Martin Ferron en entrevue sur nos ondes.

Le président de la Chambre de commerce et d’industrie de Rouyn-Noranda, David Lecours, attend des actions plus concrètes pour pallier le manque de logements et la hausse du coût des loyers.