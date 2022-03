Le livre Qui a trahi Anne Frank? retiré par son éditeur

Un groupe de spécialistes en histoire des Pays-Bas a publié une critique approfondie du travail et de la conclusion d'une équipe d'enquête qui avait déclaré avoir reconstitué le « scénario le plus probable » de la trahison de l'adolescente juive Anne Frank et de sa famille.

Les recherches de l'équipe, qui ont été publiées au début de cette année dans le livre The Betrayal of Anne Frank: A Cold Case Investigation (Qui a trahi Anne Frank?), de l'universitaire et autrice canadienne Rosemary Sullivan, ont immédiatement suscité des critiques aux Pays-Bas.

Maintenant, dans une réfutation écrite de 69 pages, six spécialistes en histoire et universitaires comparent les conclusions de l'équipe à un château de cartes chancelant . L'éditeur néerlandais du livre a répété ses excuses antérieures et a annoncé mardi soir qu'il retirait l'œuvre des librairies.

Le livre affirme que la personne qui a révélé l'emplacement de la cachette secrète d’Anne Frank dans un bâtiment au bord du canal d'Amsterdam était probablement un éminent notaire juif, Arnold van den Bergh. Ce dernier aurait révélé l'emplacement aux occupants allemands des Pays-Bas pour sauver sa propre famille de la déportation et de la mort dans les camps de concentration nazis.