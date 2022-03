Esquimalt refuse de payer pour 10 nouveaux employés de police

Les conseillers de la municipalité d’Esquimalt ont rejeté une demande de la police de Victoria pour le financement de dix nouveaux employés dans le budget 2022. Ceux-ci affirment que la localité paye déjà plus pour ses services qu’elle en a le besoin.

Le département de police de Victoria demande du financement pour permettre l'ajout de six agents de police et de quatre employés civils. Un ajout de 63,4 millions de dollars à son budget, un montant plus élevé que les 59,2 millions de dollars approuvés en 2021.

La mairesse d’Esquimalt, Barbara Desjardins, soutient que les crimes sont en baisse dans la municipalité ces dernières années. Elle note que certains coûts du département de police augmentent en lien avec les manifestations accrues au centre-ville.

La présence de la police est importante pour ces événements, mais Esquimalt ne devrait pas être la seule municipalité de la région à contribuer à ces coûts, juste parce que notre municipalité est desservie par le service de police de Victoria , indique-t-elle dans un communiqué.

Esquimalt et Victoria doivent toutes deux approuver le budget de police, car elles partagent les coûts de cette force qui dessert les deux municipalités.

En 2020, le ministre de la Sécurité publique et solliciteur général a procédé à une révision des fonds alloués au service de police dans la municipalité d'Esquimalt et de Victoria, la capitale britanno-colombienne.

Le rapport a révélé que la part du budget du service payée par Esquimalt, soit 14,7 %, ne correspondait pas à la demande de la municipalité. Cette part a été diminuée à 13,67 % cette année-là.

La municipalité consacre 22 % de son budget 2022 pour payer ses services de police.

Esquimalt a donné son accord pour le budget de base, mais a rejeté le financement de ces 10 nouveaux employés.

Avec des informations de la Presse canadienne