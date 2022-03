Stupéfiants au nord de Montréal : perquisitions lors d’une opération policière

L'Escouade régionale mixte (ERM) Rive-Nord précise que les perquisitions découlent d'une enquête amorcée en 2020 et mobilisent plus de 120 policiers de différentes unités de la Sûreté du Québec (SQ) et des services de police municipaux de Laval, Deux-Montagnes, Saint-Jérôme, Mirabel, Blainville et Saint-Eustache.

La police explique que l'opération a pour but de trouver des éléments de preuve dans le domicile de suspects de trafic de stupéfiants. La police espère que le fruit des saisies de mercredi l'aidera à démontrer l'implication de présumés bandits dans ces activités criminelles.

L'Escouade régionale mixte ERM Rive-Nord ne fait état d'aucune arrestation dans le cadre de ce déploiement policier, mais l'enquête liée aux perquisitions se poursuit.

Les escouades régionales mixtes sont des partenaires entre services de police qui ont comme objectif une mise en commun des ressources pour mieux lutter contre le crime organisé dans toutes les régions du Québec.