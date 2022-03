Une entreprise de Saskatoon tente la semaine de 4 jours

On fait aussi de l’information en format collation.

Les employés de la réputée entreprise avaient commencé à exprimer leur épuisement en raison de la pandémie, l’an dernier.

C’est ainsi qu’en août, Coconut Software, qui se spécialise dans l’organisation de rendez-vous, a mis à l’essai la semaine de quatre jours, du lundi au jeudi.

Les gestionnaires ont alors observé une hausse du taux de productivité chez les employés.

Ils semblent également plus concentrés sur les tâches à faire , a expliqué le directeur financier, Matt Pettrow, à Canadian Broadcasting Corporation CBC .

« Pour ce faire, ils ont réduit les réunions qui n’étaient pas aussi productives ou importantes pour accomplir leur travail. Ils se sentent plus concentrés et capables de faire plus de choses en même temps » a-t-il ajouté.

Selon M. Petrow, l’entreprise a déployé son projet pilote pendant l’une de ses périodes les plus occupées, alors qu’elle recueillait des fonds et prenait de l’expansion pour s’occuper de nouveaux clients.

En même temps, les travailleurs semblaient être beaucoup plus heureux.

« Tous nos employés estiment que cela les a aidés à se sentir plus productifs au travail. Ils se sentent énergisés et rafraîchis lorsqu’ils viennent au travail la semaine suivante. » — Une citation de Matt Petrow, directeur financier , Coconut Software

Un pouvoir d’attraction

Matt Petrow déclare que la semaine de quatre jours a favorisé le recrutement de nouveaux employés dans l'entreprise.

Cela nous a aidés à remplir beaucoup de rôles très rapidement en tant qu’entreprise, dit-il. Nous avons doublé, vraiment, pendant la période de huit mois où nous avons eu la semaine de travail de quatre jours.

L’organisation SaskTech représente des entreprises de technologie de la province. Son président, Aaron Genest, a déclaré que les stratégies de recrutement sont essentielles de nos jours.

Par exemple, comme de plus en plus de sociétés permettent aux employés de travailler à distance, les grandes entreprises de technologie de l’extérieur de la province sont en mesure de recruter des travailleurs qui vivent en Saskatchewan, ce qui rend difficile la recherche de personnel, a indiqué M. Genest.

« Nos entreprises locales de la Saskatchewan sont en concurrence pour la main-d’œuvre dans un marché mondial en ce moment » a-t-il souligné.

D'après les informations de David Shield