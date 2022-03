Des citoyens demandent plus de poubelles dans les rues de Winnipeg

Je reçois généralement un ou deux appels par mois pour demander que les poubelles soient placées quelque part parce que les ordures s'accumulent aux coins des rues ou près des écoles , déclare-t-il.

Tous ces appels restent sans réponse. Ils sont tous ignorés.

Une rapport de la Ville de Winnipeg indique que 23 zones sur le territoire ne disposent pas de poubelle à 500 mètres à la ronde.

La norme à Winnipeg consiste à les placer à moins de 500 mètres les unes des autres.

Selon un porte-parole des travaux publics, la Ville n'ajoute de nouvelles poubelles qu'aux nouveaux quartiers en développement au fur et à mesure de leur construction

Pour changer cela, le personnel de la Ville a recommandé au conseil de mettre de côté 237 500 $ dans le budget de 2022 pour combler les lacunes et ajouter de nouvelles poubelles aux 23 quartiers établis dans le besoin.

Mais la proposition n’a pas reçu l'aval du conseil municipal.

La famille Hultin réside dans l’une des 23 zones où les poubelles ne sont pas en quantité suffisante. Leur jeune garçon de 9 ans, Jake Hultin, a envoyé une lettre au conseiller municipal de son quartier, Kevin Klein, dans laquelle il espère obtenir l’installation de trois poubelles.

L'idée lui est venue alors qu'il se promenait avec son frère de cinq ans, son père et leur chien âgé de huit mois, l'automne dernier.

Je voulais avoir plus de poubelles parce que je transportais ses crottes , a-t-il dit.

La poubelle la plus proche de sa maison est au moins cinq rues et il ne veut pas jeter les ordures par terre. Cela peut affecter l'environnement , souligne l’enfant.

Le père de Jake, David Hultin comprend qu'il y a des pressions budgétaires.

Dans une motion au comité communautaire d'Assiniboine, M. Klein demande l'installation de trois poubelles dans son quartier. Il souhaite que la facture soit prélevée sur le budget actuel de la Ville.

Le conseiller municipal souligne qu'il a déjà demandé à la Ville des poubelles supplémentaires pour son quartier, offrant même de les payer avec des fonds discrétionnaires.

Le rapport de la Ville indique également que l'ajout de plus de poubelles dans les quartiers établis serait conforme au plan d'action climatique de Winnipeg. Nous devons commencer à mettre ce discours en action , souligne Kevin Klein.

Pour lui, les ordures dans les quartiers sont un problème, mais nous confions cela à d'autres organisations pour qu'elles s'en occupent alors que nous avons déjà un camion qui circule dans le quartier, vidant les poubelles .

« Ce n'est pas si difficile d'ajouter quelques emplacements supplémentaires. Cela coûtera-t-il un peu plus? Ouais, un tout petit peu plus. Mais cela aide à garder nos propriétés propres et à garder nos boulevards propres ou nos quartiers propres. N'est-ce pas ce que nous voulons ? »