Des logements modulaires installés, mais toujours pas habitables, à Halifax

Les unités de logements modulaires promis l’automne dernier sont maintenant installées à Halifax, mais on ne sait pas encore quand elles pourront être habitées.

Ces unités avaient été promises à l’automne pour permettre à des personnes sans-abri de se loger, et devaient être disponibles avant l’hiver. Il y a toutefois eu des retards.

Les unités en tant que telles ont été installées le 9 mars, mais les travaux de plomberie et d’électricité sont toujours en cours. Des escaliers en bois ainsi que des rampes d’accès aux unités sont également en cours de construction. Des dispositions sont également prises pour que les futurs résidents bénéficient de services de soutien sur place.

Les unités sont situées dans le stationnement de la piscine du Centenaire sur la rue Cogswell et devraient pouvoir accueillir jusqu'à 38 personnes.

Ce n’était même pas une idée qui existait il y a sept ou huit mois, donc c’est important , a déclaré le maire Mike Savage. Le travail pour loger les sans-abri continue. C’est un travail important dans lequel nous devons tous jouer un rôle.

Selon le maire Mike Savage, les retards dans l’ouverture des logements sont en partie dus à des problèmes dans la chaîne d’approvisionnement.

Un porte-parole de la ville d’Halifax a indiqué que le calendrier d’occupation dépendait de la province, qui est responsable de placer les personnes dans les unités et de fournir des services d’accompagnement par le biais d’un fournisseur de services.

La province a déclaré qu’elle était en discussion avec la ville sur les services de soutien pour le site.

La pénurie de logements dans la province et l’augmentation du coût de la vie font qu’il est plus difficile pour les gens de se loger.

On s’attend à ce que les unités soient utilisées pour aider à loger les personnes du site du parc Meagher, aussi renommer le People's parc dans l’ouest de la ville.

Le campement est apparu l’été dernier après que la ville a expulsé les sans-abri des parcs publics et des espaces verts, y compris l’ancien site de la bibliothèque de Spring Garden Road, où la police a pulvérisé du gaz poivré et arrêté les manifestants.

Les divisions au parc Meagher semblent se creuser entre les personnes liées au parc et certaines personnes qui vivent à proximité.

Certains résidents du quartier se sont plaints de violence et de consommation de drogues dans le parc.

Le conseiller municipal Waye Mason a déclaré que les gouvernements provincial et fédéral devraient envisager d’utiliser des unités de logement modulaire pour aider à lutter contre l’itinérance, car c’est une solution et une aide plus rapide.

Ce genre d’approche modulaire et le genre de crise que nous avons en ce moment exigent des solutions vraiment rapides , a-t-il dit.

Il existe des unités modulaires à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, qui ont commencé à loger des gens en janvier. Ce site peut accueillir 26 personnes.

Avec les informations de CBC