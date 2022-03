Québec demande au réseau de la santé de se préparer à une 6e vague et une 4e dose

Le directeur national de la santé publique a demandé, mardi, aux établissements de santé de se préparer « très rapidement » à la probabilité d'une 6e vague de COVID-19 au Québec et à l'administration d'une 4e dose de vaccin pour les aînés, a appris Radio-Canada. Les cas testés en laboratoire sont en hausse.

Même si la 6e vague n'est pas officiellement commencée au Québec, son éventualité préoccupe de plus en plus les autorités à mesure que les cas augmentent dans la province.

Québec annoncera aujourd'hui que la barre des 2000 cas positifs testés par PCR a été dépassée, hier, pour la première fois depuis mi-février, avec 2111 cas.

Le taux de positivité est lui aussi en hausse, à 13,3 %. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande que le taux de positivité soit inférieur à 5 % pendant au moins deux semaines avant de relâcher les restrictions.

En Europe, la 6e vague est officiellement commencée depuis le 14 mars.

Une 4e dose dès la semaine prochaine?

Un courriel envoyé aux PDG de Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS et de Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS , hier, indique qu'ils doivent être prêts très rapidement en envisageant une vaccination dès le début de la semaine prochaine .

Il a été question dans les communications au réseau de la santé de la préparation à une 4e dose de vaccin pour les aînés. Certains Québécois vulnérables ou âgés de plus de 80 ans ont déjà reçu une 4e dose.

Le responsable de la campagne de vaccination, Daniel Paré, doit s'adresser aux directeurs de vaccination à 11 h pour leur demander de se préparer à vacciner dans les milieux de vie pour aînés.

Le directeur national de la santé publique du Québec, Luc Boileau, tiendra un point de presse à 14 h.