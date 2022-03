Les promoteurs devront assumer plus de travaux et de services municipaux à Sherbrooke

La mairesse de Sherbrooke Évelyne Beaudin soutient que le conseil municipal suit ainsi ce qui se fait ailleurs au Québec.

Au moins douze villes au Québec font assumer certains frais par les promoteurs.

Nous avons fait une analyse rigoureuse. Nous avons constaté que nous étions très généreux avec les promoteurs que nous subventionnons de cette façon , analyse la mairesse de Sherbrooke.

Nouveaux déboursés par les promoteurs Frais d’analyse de dossier

Paiement des plans directeurs et études de circulation

Tous les frais reliés à la signalisation et au marquage

Frais d’abat-poussière avant le pavage

Paiement des modifications aux infrastructures existantes (réseaux et équipements)

Trottoirs et pistes cyclables et multifonctionnelles

Paiement des appels d’offres

Coûts des affichages pour l’identification du promoteur en cas d’appel d'urgence Source: Ville de Sherbrooke

Elle rappelle que la Ville de Sherbrooke assume plusieurs coûts lors du développement de nouvelles rues.

Quand on construit un nouveau quartier, on paye pour la construction des rues, de l'aqueduc et des lampadaires notamment. On prenait l'argent de tous les contribuables pour faire une contribution aux promoteurs , explique Évelyne Beaudin.

Elle soutient que ce partage des rues permet de rétablir une certaine équité fiscale.

« Les gens ont déjà payé pour leurs travaux permanents dans leur quartier, ils n’ont pas à en ajouter. » — Une citation de Évelyne Beaudin, mairesse de Sherbrooke