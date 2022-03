L’Espoir de Shelna reprend ses activités après deux ans de pandémie

On fait aussi de l’information en format collation.

Cette reprise réjouit les responsables de l’organisme et les usagers, on est bien content que l’ouverture tombe la semaine de déficience intellectuelle , rapporte la coordonnatrice du centre de jour de l’Espoir de Shelna, Isabelle Duguay.

La directrice administrative de L’Espoir de Shelna, Chantale Patoine, rappelle qu’en plus d’offrir un milieu de vie, l’organisme s’est donné pour mission de rapprocher la population et les personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou un handicap.

« À notre maison l’Espoir de Shelna, les gens qui fréquentent sont bien inclus dans la société. On fait des activités à l’extérieur pour faire de la socialisation. » — Une citation de Chantale Patoine, directrice administrative

Les écoles viennent à l’Espoir de Shelna rencontrer les usagés, faire des activités avec eux. Ça brise l’isolement , ajoute-t-elle.

Pour Chantale Patoine, côtoyer des personnes avec une déficience intellectuelle est une richesse.

« Voir à travers leurs yeux, c’est voir les choses simples, avec une grande ouverture d’esprit. Il n’y a pas de jugement, de sous-entendu. » — Une citation de Chantale Patoine, directrice administratrice

L'Espoir de Shelna, à Havre-Saint-Pierre Photo : Radio-Canada / Katy Larouche

Isabelle Duguay mentionne que les résidents sont aussi très impliqués dans l’organisation de la maison. Une implication nécessaire selon elle, pour les aider dans leur autonomie peu importe leur handicap.

On les fait participer à l’épicerie. Dernièrement, on accueille une perruche, donc on implique nos usagers pour s’occuper d’elle, la nourrir, nettoyer sa cage.

Par ailleurs, les responsables de l’organisme s’estiment chanceux, car leur équipe de travail est complète. Ils sont toutefois toujours à la recherche de bénévoles qui souhaitent s’impliquer dans les activités de la maison et au sein du conseil d’administration.

La résidence accueille en ce moment dix personnes qui vivent à temps plein dans la résidence et une quinzaine de personnes qui participent au centre de jour. Les usagers de l’organisme sont des personnes adultes de tous âges qui ont un handicap physique, intellectuel ou des troubles du spectre de l’autisme.