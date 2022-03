Après deux ans de pandémie, une ligne d’aide pour les agriculteurs apporte de l’espoir

Le secteur agricole a grossi et s’est complexifié au fil des années. Il a été amené à surmonter des défis liés à une lourde charge de travail, à un manque de travailleurs et à des enjeux géopolitiques, pour n’en nommer que quelques-uns. La pandémie de COVID-19 a été un autre coup supplémentaire, en accentuant les défis existants.

Ces facteurs fragilisent la santé mentale des agriculteurs, qui constituait déjà une préoccupation importante pour des acteurs de l’industrie depuis quelques années.

Le directeur général de l’Union des cultivateurs franco-ontariens, Danik Lafond, a soutenu qu’il s’agit d’un phénomène connu et dont la prévalence est importante .

On parle de près de 40% des agriculteurs qui font de l'anxiété, qui ont des signes d'anxiété, d'angoisse, qui vivent du stress. Entre 40 et 60 % ont des difficultés en santé mentale qui ont été identifiées , dit-il.

« On sait aussi que la pandémie a exacerbé ces problèmes » — Une citation de Danik Lafond, directeur général de l'Union des cultivateurs franco-ontariens

L’ancien directeur provincial de la Fédération de l’agriculture de l’Ontario, Réjean Pommainville, affirme aussi que les problèmes supplémentaires des agriculteurs entraînés par la pandémie ont fait en sorte que le stress dans les entreprises agricoles a augmenté de beaucoup, parce qu'on voulait que la nourriture continue à se rendre dans les magasins .

Mais il faut s'assurer que nos agriculteurs soient en [bonne] santé mentale et physique , ajoute-t-il du même souffle.

Devant les effets de la pandémie qui venaient ajouter un autre coup dur sur les épaules des fermiers, il devenait important et presque urgent d'avoir un service au moins qui est disponible rapidement pour nos agriculteurs , a déclaré Danik Lafond.

Dans cette optique, une nouvelle ligne téléphonique d’aide en santé mentale pour les agriculteurs et leurs familles a fait son apparition en Ontario au début de l’année 2022, en anglais et en français, et offrant un service 24 heures sur 24, sept jours par semaine.

Un service bienvenu et attendu

Réjean Pommainville, se réjouit de la mise en place d’une telle ligne téléphonique.

Celui qui est fermier de grandes cultures et qui a oeuvré pendant 40 ans en politique agricole a lui-même vécu des enjeux de santé mentale. Il affirme avoir quitté son plus récent poste à la Fédération de l’agriculture de l’Ontario l’année dernière en raison des effets sur sa santé mentale.

Réjean Pommainville est propriétaire d'une ferme à Limoges, dans l'est ontarien et ancien directeur provincial à la Fédération de l'agriculture de l'Ontario (archives). Photo : Fédération de l'agriculture de l'Ontario

Parmi les commodités du programme d’aide, l’offre de services en santé mentale par des professionnels qui comprennent la réalité des agriculteurs ontariens et la possibilité de chercher de l’aide en français sont deux aspects importants du projet pour Danik Lafond.

Pour le fermier et membre exécutif à la Fédération de l'agriculture de l'Ontario, Crispin Colvin, le projet de ligne téléphonique pour les agriculteurs était attendu depuis très longtemps. On aurait aimé avoir ce service il y a deux ou trois ans , dit-il.

Crispin Colvin est propriétaire d'une ferme et membre exécutif à la Fédération de l'agriculture de l'Ontario (archives). Photo : Capture d'écran d'une vidéo de la Fédération de l'agriculture de l'Ontario

Il n’en demeure pas moins qu’il est heureux de la mise en place d’un tel programme désormais pour tous les agriculteurs ontariens et leurs familles.

La solitude, la surcharge de travail, la sécheresse, le prix des commodités et la santé des animaux sont parmi la multitude de facteurs qui peuvent contribuer au stress des agriculteurs , explique M. Colvin.

En raison de la réalité particulière des agriculteurs, la compréhension de celle-ci constitue un facteur important de cette offre d’aide, selon Réjean Pommainville.

« Si tu rencontres un spécialiste en santé mentale et qu'il te dit ‘prends des vacances’, bien si tu as des animaux, comme un fermier laitier par exemple [qui doit] traire les vaches deux fois par jour (...) tu ne peux pas partir en vacances comme tu veux! » — Une citation de Réjean Pommainville, fermier à Limoges dans l'est ontarien et ancien directeur provincial de la Fédération de l'agriculture de l'Ontario

M. Pommainville qualifie la création et la mise en place d’une ligne téléphonique d’aide spécialement pour les agriculteurs comme étant est une excellente nouvelle, parce que les gens souvent ne voulaient parler à personne. Ce qu'ils disaient c'est "oh, ils ne me comprennent pas", quelque chose de même, et ce service-là, il y avait un grand besoin .

Une préoccupation de longue date… et stigmatisée

Réjean Pommainville se souvient que la santé mentale n’était pas réellement un sujet de discussion courant il y a quelques années à peine. On ne parlait jamais de ça, la santé mentale , dit-il, en faisant référence à la population générale tout comme chez les agriculteurs, parlant même d’une stigmatisation.

Un commentaire aussi repris par Danik Lafond de l’Union des cultivateurs franco-ontariens. La communauté agricole, c’est une communauté un peu conservatrice. Il y a quand même beaucoup de stigmatisation autour de la santé mentale .

Pour cette raison, on pense que ça va prendre un peu de temps et d’efforts pour que les agriculteurs se mettent à accéder à ces services, poursuit M. Lafond.

Il n’en demeure pas moins que la demande et le besoin d’un tel service étaient là, en conviennent Réjean Pommainville, Danik Lafond et Crispin Colvin.

Avec les informations de Jérôme Bergeron