La mobilisation se poursuit dans la région pour accueillir des réfugiés ukrainiens

De plus en plus d’organisations lèvent la main pour proposer d’accueillir des réfugiés ukrainiens. Après le Faubourg du Mont-Bénilde, au Centre-du-Québec, c’est au tour de la Maison de la Madone, dans le secteur Cap-de-la-Madeleine, de lever la main.

N’ayant pas repris ses activités régulières depuis le début de la pandémie, la Maison de la Madone, située juste en face du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, dispose d’une cinquantaine de chambres de diverses tailles pouvant servir à l’accueil d’Ukrainiens fuyant la guerre, explique le père Rémi Lepage.

On pense que ça peut être un environnement qui peut être intéressant pour ces gens-là. Et si jamais il y a des réfugiés qui arrivent, s’ils se retrouvent ensemble, ils vont être plus entre eux , mentionne-t-il à l’émission Toujours le matin.

Une résidence avoisinante qui était occupée par les missionnaires Oblats est également disponible, puisque ces derniers n’en avaient plus besoin, ajoute le père Lepage.

Celle-ci comprend une vingtaine de chambres, une cuisine et des salles communes.

Des démarches ont été entreprises avec le ministère de l’Immigration et des représentants ont été visités les lieux mardi.

Ils ont pu explorer qu’est-ce qu’on a et ils nous ont dit qu’ils ont reçu notre proposition, mais qu’on devrait voir avec le temps les besoins et les demandes qui vont se manifester. Il y a sûrement aussi d’autres gens qui ont offert des lieux aussi , poursuit le père Lepage.

Maskinongé veut aider

Une rencontre de travail a eu lieu lundi avec différents acteurs de la MRC de Maskinongé dans le but de trouver des moyens de bien accueillir les familles ukrainiennes.

Le maire de Sainte-Ursule, Réjean Carle, a indiqué que cinq chalets au Parc des chutes pouvaient être mis à la disposition des réfugiés.

J’ai également trouvé un interprète qui parle ukrainien qui pourrait offrir des journées de bénévolat à ces familles pour faciliter leur intégration. J’ai aussi fait des contacts avec des entreprises de notre secteur pour leur trouver des emplois , a-t-il déclaré.

De son côté, le maire de Louiseville, Yvon Deshaies, a affirmé que nous serons en mesure de fournir à ces personnes des emplois de qualité puisque nous possédons plusieurs entreprises en recherche de main-d’œuvre à Louiseville .

Près de quatre millions d’Ukrainiens ont fui la guerre dans leur pays depuis le début de l’invasion de la Russie, il y a bientôt un mois.