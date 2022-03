Tire le coyote fait appel à des artistes en arts visuels

Quelques villes sont déjà choisies, notamment Montréal, Québec et Sherbrooke, mais d’autres pourraient s'ajouter éventuellement.

Ça, c'est un cadeau! affirme Linda Vachon au bout du fil, quand elle nous raconte la proposition de Tire le coyote.

L'initiative a donc débuté au Carré 150 de Victoriaville. Benoit Pinette, alias Tire le coyote, a contacté l'artiste Linda Vachon, pour lui faire part de son projet.

« Je trouvais que c'était une idée géniale. Je trouvais que c'était généreux de sa part aussi de nous impliquer là-dedans. C'était un honneur pour moi de pouvoir faire ça. » — Une citation de Linda Vachon, artiste en arts visuels

L'artiste autodidacte habite à Saint-Louis-de-Blandford et à l'âge de 50 ans, elle a pris la décision de vivre de son art.

Je me suis investie là-dedans, et c'est le plus beau voyage que je fais depuis six ans. affirme celle qui utilise plusieurs médiums dans ses créations.

L'affiche de Linda Vachon Photo : Linda Vachon

Toutefois, pour l'affiche de Tire le coyote, elle a opté pour un dessin numérique. C'est un personnage qui sort dans la marge. Il sort du cadre. explique Linda Vachon.

Une nouvelle reconnaissance

Depuis cette collaboration, l'artiste constate, avec les multiples commentaires qu'elle reçoit, une agréable et nouvelle considération pour son art.

« Ça fait toute une différence! Ça prend de la valeur juste parce que ça passe par lui. Ça donne une meilleure visibilité. » — Une citation de Linda Vachon, artiste en arts visuels

Grande fan de Tire le coyote

La musique de Tire le coyote joue régulièrement dans l'atelier de Linda Vachon.