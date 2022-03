Les livraisons d’électricité suspendues de Muskrat Falls reprendront après la panne

On fait aussi de l’information en format collation.

Nous avons été informés par Nalcor que le lien du Labrador vers l’île de Terre-Neuve sera de nouveau fonctionnel la semaine prochaine , écrit Jacqueline Foster, la porte-parole de Nova Scotia Power, dans un communiqué.

L'interruption de courant est le résultat du dernier problème de logiciel du système de transmission du lien du Labrador vers l’île de Terre-Neuve.

Ce lien mesure 1 100 kilomètres et transporte l'électricité du grand barrage hydroélectrique du Labrador à Terre-Neuve. Une fois sur l'île, il se connecte au réseau de transport d'Emera et l’électricité est acheminée à travers le détroit de Cabot jusqu'en Nouvelle-Écosse via le lien maritime.

Mais les livraisons de la part d’électricité de la Nouvelle-Écosse ont cessé après qu'un détecteur d'incendie s’est déclenché sur l'une des lignes à la fin de février.

Le logiciel n'a pas répondu correctement et une fois de plus le fournisseur GE Canada cherche la cause d'une défectuosité de la liaison du Labrador vers l’île, qui connaît des problèmes depuis le début.

NL Hydro a dit aux régulateurs provinciaux que la liaison resterait hors ligne pendant que ces incidents font l'objet d'une enquête .

Puis Jacqueline Foster a ajouté que d'autres tests étaient attendus en avril sur ce lien entre le Labrador et l’île.

Une longue histoire de problèmes

C'est certainement préoccupant , dit le défenseur des consommateurs Bill Mahody, qui représente les 400 000 clients résidentiels de Nova Scotia Power lors des audiences sur les tarifs.

Il y a une histoire relativement longue ici de cette partie du projet qui cause des problèmes. Mais ce sont des problèmes que Nova Scotia Power a présentés à la Commission des services publics et d'examen de la Nouvelle-Écosse et qui doivent être sur le point d'être résolus.

Les contribuables paient la filiale d'Emera pour le lien maritime depuis 2018 et ce n'est que récemment qu'ils ont commencé à recevoir la quantité totale prévue pour la Nouvelle-Écosse.

La livraison complète est arrivée alors que la Commission des services publics et d'examen de la Nouvelle-Écosse examinait la demande d'Emera qui voulait récupérer 1,7 milliard $ auprès des clients de Nova Scotia Power au cours des 35 prochaines années.

La Commission des services publics et d'examen de la Nouvelle-Écosse a donné l'approbation à Emera de récupérer 1,7 milliard $ auprès des clients de Nova Scotia Power, mais sous certaines conditions. Photo : Radio-Canada / CBC/Robert Short

L'approbation a été donnée le 9 février, deux semaines seulement avant que le lien du Labrador vers l’île ferme une fois de plus en raison des dernières défaillances du logiciel.

À cause des problèmes fréquents, les régulateurs ont intégré une certaine protection aux abonnés dans leur décision d'approbation.

Nova Scotia Power a reçu l'ordre de retenir 2 millions $ par mois sur le montant qu'elle perçoit pour payer le lien maritime. Cette retenue est libérée seulement si la Nouvelle-Écosse reçoit 90 % de la quantité de l'énergie qui lui est due.

Ces 2 millions $ peuvent être utilisés pour couvrir ces coûts, le coût de l'énergie que les contribuables doivent acheter pour remplacer la quantité non livrée , explique Bill Mahody.

Sauf que la retenue entre en vigueur seulement en avril.

NL Hydro a confirmé que les livraisons de Muskrat Falls ont été suspendues. La porte-parole Jill Pitcher maintient tout de même que l'engagement envers la Nouvelle-Écosse n'a pas changé .

« Tout déficit de livraison résultant de cette panne sera livré à une date ultérieure. » — Une citation de Jill Pitcher, porte-parole NL Hydro

Le lien du Labrador vers l’île n'a toujours pas reçu la mise en service finale. GE avait repoussé cette date au 31 mai. Et NL Hydro au début de mars a dit qu'il n'est pas possible de prédire l'ampleur d'un éventuel retard à ce stade .

Les livraisons de l'hydroélectricité de Muskrat Falls se sont déroulées pendant la majeure partie de février avant cette nouvelle panne.

Nova Scotia Power n'avait pas à divulguer la perturbation aux régulateurs jusqu'au prochain rapport trimestriel à la mi-avril.