Les élèves d’Authier-Nord iront à l’école de Macamic dès septembre

C’est ce qu’a statué le conseil d’administration du Centre de services scolaire (CSS) du Lac-Abitibi, en adoptant l’acte d’établissement pour la prochaine année scolaire, mardi soir. Celui-ci stipule qu’il n’y aura pas de services pédagogiques offerts à l’école primaire d’Authier-Nord.

Les 11 élèves de la 4e à la 6e année du primaire attendus cet automne seront donc plutôt scolarisés à Macamic. Cette école de plus de 200 élèves leur offrira un environnement plus sécuritaire, où ils pourront aussi socialiser davantage, selon la directrice générale Isabelle Godbout.

On aurait très bien pu maintenir un seul groupe avec trois niveaux, 11 élèves, mais avec les enjeux qui nous concernaient, avec les réflexions qu’on s’est faites, notamment d'avoir un seul adulte dans le pavillon, ça nous interpelle beaucoup. On a préféré procéder à une offre de services ailleurs pour l’année prochaine, donc amener les élèves à fréquenter le pavillon le plus près, en l'occurrence celui de Macamic, qui est à une vingtaine de minutes de là. Ça va leur permettre à tout le moins d’avoir des services qui vont être appropriés , fait-elle valoir.

Un an pour trouver des solutions

Par ailleurs, un avis d’intention de fermeture définitive pour le pavillon d’Authier-Nord a aussi été adopté mardi, en raison des faibles inscriptions et du faible potentiel de nouvelles arrivées. Cette décision survient après avoir consulté les parents, les élus municipaux et la communauté.

Le Centre de services scolaire du Lac-Abitibi se donne maintenant jusqu’au 1er juillet 2023 pour trouver une solution avec la communauté, sans quoi l’école sera fermée définitivement. Une solution qui passe obligatoirement par une hausse marquée de la clientèle afin d’ouvrir plus d’un groupe et maintenir une qualité des services pédagogiques dans un environnement sécuritaire.

Isabelle Godbout, directrice générale du CSS du Lac-Abitibi (archives) Photo : Radio-Canada / Alexia Martel-Desjardins

Ce que ça veut dire concrètement, c’est que la fermeture n’est pas effective maintenant. On va travailler très fort. On va former un comité. On va s’allier les gens de la communauté. On va explorer toutes les possibilités, les projets qui sont potentiellement intéressants pour essayer de recruter davantage de clientèle dans ce pavillon-là. Mais si on ne réussit pas, évidemment, au 1er juillet 2023, nous devrons concrétiser notre décision de fermeture définitive. Mais ça nous donne tout de même plusieurs mois d’ici là pour réfléchir et travailler avec la communauté , affirme Isabelle Godbout.

La serviette n’est pas lancée

Le maire d’Authier-Nord, Fernand Major, qui a assisté virtuellement à la rencontre, a assuré qu’il n’avait pas l’intention de lancer la serviette dans ce dossier.