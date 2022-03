Plus de 5 milliards $ pour créer la première usine de batteries d’auto au Canada

On fait aussi de l’information en format collation.

Des représentants des différents ordres de gouvernement ainsi que LG Energy Solution et Stellantis en ont fait l'annonce mercredi matin, entre autres le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie du gouvernement fédéral François-Philippe Champagne, le premier ministre de l'Ontario Doug Ford et le maire de Windsor, Drew Dilkens.

M. Champagne a affirmé durant la présentation qu'il s'agissait du plus grand investissement de l'histoire du pays dans le secteur automobile .

Les proportions exactes des sommes investies par les cinq partenaires n'ont pas été précisées lors de l'annonce. Le communiqué officiel cite la confidentialité commerciale pour garder ces détails secrets.

M. Champagne a ajouté qu'il s'agissait de la première usine gigawatt du pays. L'usine doit avoir une capacité de production de 45 gigawattheure et devrait débuter sa production d'ici 2025 . Elle serait responsable de la création de 2500 emplois, selon le communiqué publié mercredi.

Elle sera construite entre l'aéroport de Windsor et Tecumseh, près de l'intersection des avenues Banwell et EC Row Est.

L'annonce d'une usine de niveau mondial pour construire des batteries pour véhicules électriques à Windsor est un investissement dans nos travailleurs, nos communautés, notre futur , a déclaré le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, dans un message vidéo enregistré et diffusé à la conférence.