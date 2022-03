Le prolongement de l’autoroute 20 reste une pomme de discorde

Le prolongement du tronçon de 47 km est demandé de façon récurrente par le milieu politique et économique.

Le président de la Fédération québécoise des municipalités du Québec, Jacques Demers, croit que les résidents de l’Est-du-Québec, eux aussi, attendaient avec impatience cette nouvelle.

C’est incroyable comment une autoroute fait une différence dans une région , dit-il. Quand on peut avoir une autoroute qui se rend dans chacune de nos régions, ça fait toute la différence. Les gens se sentent en sécurité, ça roule bien. C’est un avantage net pour une région , ajoute M. Demers.

Le maire de Rimouski Guy Caron et le président de la Table régionale des élus municipaux du Bas-Saint-Laurent (TREMBSL) Michel Lagacé se réjouissent eux aussi de la réintégration du projet au Plan québécois des infrastructures (PQI).

Toutefois, M. Lagacé espère que les études se réaliseront rapidement pour accélérer la mise en chantier de la nouvelle autoroute.

Il rappelle que le projet ne faisait plus partie des priorités du gouvernement depuis 2015. On a perdu les sept dernières années et on a perdu auparavant de nombreuses années parce qu’il n’y a pas eu les interventions prévues , commente le président de la Table régionale des élu(e)s municipaux du Bas-Saint-Laurent TREMBSL .

Michel Lagacé est d’avis néanmoins que Québec doit travailler de concert avec la population. Il faut aller à la rencontre des citoyens et les consulter et proposer les meilleures réponses aux attentes qui sont formulées […] par rapport à l’amélioration de ce qu’on peut vivre sur la 132 et la 20 , indique-t-il.

Projet inutile, selon Philippe Guilbert

Le maire de Trois-Pistoles, Philippe Guilbert, estime que l’inscription du projet de prolongement de l’autoroute 20 est nécessaire pour mettre à jour les études et obtenir de nouvelles expertises. On va peut-être se rendre compte que ce n’est pas nécessairement le meilleur projet , évoque-t-il du même souffle.

Lui, qui s’oppose au prolongement de l’autoroute 20, croit qu’elle nuirait à l’économie de la municipalité en plus d’aller à l’encontre de solutions pour faire face à la crise climatique.

Il y a beaucoup d’impacts, d’abord, environnementaux. Ce n’est pas nécessaire de créer une autre autoroute. […] Je ne crois pas que ce projet est porteur d’avenir. On peut trouver d’autres solutions, comme la réfection de la 132, le transport collectif, d’autres types de transport , explique M. Guilbert.

À l’instar du maire de Trois-Pistoles, un des membres du comité citoyen Le Pont de la 20 ça tient pas debout Mikaël Rioux souhaite que Québec réalise une étude comparative entre l’amélioration de la route 132 et du prolongement de l’autoroute 20.

Selon lui, la réfection d’autres infrastructures dans l’Est-du-Québec est plus urgente.

Ça n’a pas de bon sens de dépenser presque un milliard de dollars sur une route alors que l’Est-du-Québec a besoin d’une centaine de millions de dollars pour protéger ses infrastructures routières. On pense aux Îles-de-la-Madeleine, à la Côte-Nord et à la Gaspésie où la 132 est menacée par l’érosion des berges , souligne Mikaël Rioux.

Lui et son regroupement citoyen s’organiseront dans les prochaines semaines afin de faire pression sur le gouvernement du Québec. On est une belle gang motivée à militer pour pas que ça se réalise , commente-t-il.

Avec la collaboration de Laurence Gallant