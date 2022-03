Nicolet : une mère et son fils se lancent en affaires

Le contexte pandémique et la pénurie de main-d'œuvre n’ont pas freiné les élans d’Angélique Landry et de son fils Zachary Fréchette. Ensemble, ils reprennent les rênes de la microbrasserie La Flûte à Bec à Nicolet et ont des projets plein la tête.

Depuis le 4 février, mère et fils sont partenaires d’affaires avec l’un des anciens copropriétaires, Martin Côté.

Le défi ne leur fait pas peur. Angélique Landry travaille déjà pour l’entreprise depuis plus d’un an et baigne dans le milieu de la restauration depuis plusieurs années. C’est elle qui a démarré le restaurant Galoto à Nicolet. Quant à Zachary, il a grandi dans les cuisines du restaurant. Sa créativité et ses idées seront indispensables, croit sa mère.

Il n’a d’ailleurs pas de secrets entre les deux actionnaires. Puisqu’ils connaissent chacun les forces et les faiblesses de l’autre, il n’y a pas d’attentes, juste de la complémentarité.

« Pour moi, c’était une opportunité de faire le saut dans le monde des affaires. Le contexte ne m’inquiète pas. Les gens sont tannés d’être enfermés chez eux. Ils ont envie de sortir maintenant et on va être là. On va essayer d’exploiter l’entreprise au maximum pour l’amener encore plus loin. » — Une citation de Zachary Fréchette

Pour Zachary, la clé du succès dans ce milieu est l’adaptation. Il veut se concentrer sur ce qu’il pourra contrôler. Le reste, on va y aller au jour le jour , répond-il, détendu.

Angélique Landry n’est pas inquiète non plus, en raison de l’historique qui vient avec l’entreprise. On peut se baser sur les bons et les moins bons coups de l’entreprise parce qu’elle est déjà implantée depuis plusieurs années. Il y a moins d'inconnus et ça nous permet d’être meilleurs , estime-t-elle.

Le duo d’entrepreneurs a d’ailleurs lancé son tout nouveau menu mardi, incluant davantage de produits locaux. Pour leur premier été, ils ont l’intention d'agrandir la terrasse de la microbrasserie et d’y tenir plusieurs événements, dont des conférences et des spectacles de chansonniers. On va animer la ville de Nicolet! , s’exclame Zachary Fréchette.

Avec les informations de Pascale Langlois