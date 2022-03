Incendie dans une maison patrimoniale du secteur Aylmer

Le Service de sécurité incendie de Gatineau est arrivé sur les lieux vers 13 h. Les flammes ont débuté au sous-sol, mais se sont rapidement propagées vers la toiture du bâtiment.

La partie gauche de la maison a été gravement endommagée. Les pertes sont évaluées à environ 85 000 $ et une enquête a été ouverte au Service de police de la Ville de Gatineau.

Le bâtiment, situé au 485 chemin d’Aylmer, est cité comme étant patrimonial par la Ville de Gatineau, ainsi que par la province de Québec.